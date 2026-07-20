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Rian Alfianto
Senin, 20 Juli 2026 | 20.11 WIB

JD Vance Jadi Wapres AS Pertama dalam 155 Tahun yang Anaknya Lahir Saat Menjabat

Wakil Presiden AS JD Vance bersama delegasi tingkat tinggi Iran di pertemuan di Swiss. (ABC News) - Image

Wakil Presiden AS JD Vance bersama delegasi tingkat tinggi Iran di pertemuan di Swiss. (ABC News)

JawaPos.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mencetak sejarah setelah menyambut kelahiran anak keempatnya saat masih menjabat.

Momen ini menjadi peristiwa langka karena Vance merupakan wakil presiden AS pertama dalam lebih dari 155 tahun yang dikaruniai anak selama menduduki jabatan tersebut.

Bayi laki-laki yang diberi nama Alec Neel Vance lahir pada Minggu (19/7) waktu setempat. Kabar bahagia itu diumumkan langsung oleh JD Vance bersama istrinya, Second Lady Usha Vance, melalui media sosial.

"Kami dengan gembira mengumumkan bahwa bayi laki-laki kami, Alec Neel Vance, lahir pagi ini. Usha dan bayi dalam kondisi bahagia dan sehat, sementara anak-anak kami sangat senang menyambut adik laki-laki mereka," tulis pasangan tersebut dalam pernyataan bersama.

Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada tim dokter di Walter Reed National Military Medical Center dan tim medis Gedung Putih yang mendampingi proses persalinan.

Alec menjadi anak keempat pasangan tersebut setelah Ewan (9), Vivek (6), dan Mirabel (4).

Peristiwa Langka dalam Sejarah Politik Amerika

Kelahiran Alec bukan sekadar kabar keluarga bagi orang nomor dua di Amerika Serikat. Peristiwa ini juga memiliki nilai sejarah.

Menurut White House Historical Association, terakhir kali seorang wakil presiden AS menjadi ayah saat masih menjabat adalah Schuyler Colfax.

Ia menyambut kelahiran putranya, Schuyler Colfax III, pada 1870 ketika menjabat sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, John C. Calhoun juga memiliki seorang putra bernama William pada 1829 saat menduduki kursi wakil presiden.

Editor: Bayu Putra
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