2 Tentara AS Tewas dan 1 Hilang Diserang Rudal Iran di Yordania, Trump Balas dengan Gelombang Serangan Baru

JawaPos.com - Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah dua personel militer AS tewas dan satu lainnya dinyatakan hilang akibat serangan rudal balistik serta drone Iran di Yordania pada Jumat (17/7) waktu setempat.

Insiden ini langsung dibalas Washington dengan melancarkan gelombang terbaru serangan udara ke wilayah Iran atas perintah Presiden Donald Trump.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau US Central Command (CENTCOM) menyatakan empat personel militer AS sempat dievakuasi ke rumah sakit di Yordania akibat serangan tersebut. Namun, seluruhnya telah dipulangkan setelah menjalani perawatan, sementara personel yang mengalami luka ringan telah kembali bertugas.

Dalam pernyataannya, CENTCOM belum mengungkap identitas dua prajurit yang gugur maupun lokasi rinci serangan.

"Dua anggota layanan AS di Yordania tewas dalam aksi ketika Komando Pusat AS (Centcom) dan pasukan mitra membela diri terhadap serangan rudal balistik dan pesawat tak berawak Iran. Selain itu, satu anggota layanan saat ini hilang," demikian pernyataan CENTCOM.

Lembaga itu menambahkan informasi lebih lanjut, termasuk identitas korban, baru akan diumumkan setelah keluarga mereka menerima pemberitahuan resmi.

Kematian tersebut menambah jumlah korban jiwa dari pihak Amerika dalam konflik terbaru dengan Iran menjadi 16 orang. Sebelumnya, seorang pilot Angkatan Laut AS yang sempat dinyatakan hilang juga dipastikan meninggal dunia.

Trump Perintahkan Serangan Balasan ke Iran Beberapa jam setelah serangan di Yordania, militer Amerika kembali menggempur sejumlah target di Iran. Serangan tersebut menjadi operasi udara kedelapan secara berturut-turut yang dilakukan Washington.