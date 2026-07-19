Khamenei Ancam AS Bakal Terima 'Pelajaran Tak Terlupakan', Sebut Kesepakatan Damai Sudah Tak Berlaku

JawaPos.com - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan Amerika Serikat (AS) akan menerima 'pelajaran yang tak terlupakan' dari Teheran dan kelompok-kelompok sekutunya di kawasan.

Pernyataan keras itu muncul di tengah memanasnya perang Iran-AS-Israel sekaligus runtuhnya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang sebelumnya dimediasi Qatar dan Pakistan.

Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan di televisi pemerintah Iran pada Sabtu, Khamenei menuduh Washington berulang kali melanggar kesepakatan yang ditandatangani bulan lalu. Menurutnya, tindakan tersebut membuktikan bahwa komitmen Presiden AS Donald Trump tidak lagi dapat dipercaya.

"Pelanggaran berulang terhadap kesepakatan oleh Setan Besar kembali membuktikan kepada semua orang bahwa tanda tangan Presiden Amerika kini sama sekali tidak bernilai dan tidak sah. Perundungan, hegemoni, dan kebiadaban adalah bagian yang tak terpisahkan dari doktrin Amerika," demikian isi pernyataan tersebut.

Khamenei juga menegaskan Iran tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan yang terus meningkat dari Washington.

"Kini ketika musuh Amerika berusaha memicu perang dan menanggung biaya yang lebih besar serta penghinaan lebih lanjut, mereka harus mengetahui bahwa bangsa Iran dan Front Perlawanan memiliki pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka," lanjut pernyataan itu.

Iran Sebut AS Ungkap Wajah Sebenarnya

Dalam pernyataannya, Khamenei menilai tindakan militer AS belakangan ini semakin memperlihatkan karakter Washington yang sesungguhnya.

Ia menyebut Amerika telah menunjukkan 'wajah aslinya' dengan memperlihatkan sifat 'penuh tipu daya, tidak rasional, tidak dapat dipercaya, dan jahat'.