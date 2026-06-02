Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 2 Juni 2026 | 16.21 WIB

Kapalnya Diserang, Iran Serang Balik Kapal AS

Ilustrasi serangan balasan Iran targetkan kapal perang AS. (Middle East Eye).

JawaPos.com - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyerang kapal Amerika Serikat-Israel MSC Sariska dengan rudal jelajah. Hal ini dilakukan sebagai respons atas serangan AS terhadap kapal Iran di Teluk Oman.

"Menyusul serangan agresif Angkatan Darat AS terhadap kapal Iran, Lion Star, di Teluk Oman, sebagai balasannya, Angkatan Laut IRGC meluncurkan serangan rudal jelajah ke kapal AS-Israel MSC Sariska," kata IRGC, seperti dikutip kantor berita Tasnim, dilansir dari Antara, Selasa (2/6).

Menurut laporan RIA Novosti dari Teheran, Selasa, IRGC menegaskan bahwa setiap agresi AS di Selat Hormuz akan ditanggapi dengan respons yang tegas.

Pada 28 Februari, AS dan Israel secara sepihak mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Agresi militer terhadap Iran itu menewaskan lebih dari 3.000 orang serta menimbulkan kerusakan infrastruktur.

Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata pada 8 April. Perundingan selanjutnya yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesimpulan tanpa pengumuman tentang berlanjutnya permusuhan.

Meski begitu, AS mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Trump Yakin AS-Iran Sepakat Pekan Depan - Image
Internasional

Trump Yakin AS-Iran Sepakat Pekan Depan

Selasa, 2 Juni 2026 | 16.11 WIB

Protes Serangan AS ke Lebanon, Iran Hentikan Pembicaraan Damai, Trump Pilih Diam - Image
Internasional

Protes Serangan AS ke Lebanon, Iran Hentikan Pembicaraan Damai, Trump Pilih Diam

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.30 WIB

Trump Sebut Iran ingin Sepakat, Optimistis Hasilnya Positif bagi AS - Image
Internasional

Trump Sebut Iran ingin Sepakat, Optimistis Hasilnya Positif bagi AS

Selasa, 2 Juni 2026 | 02.39 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore