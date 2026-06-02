Kapalnya Diserang, Iran Serang Balik Kapal AS

JawaPos.com - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyerang kapal Amerika Serikat-Israel MSC Sariska dengan rudal jelajah. Hal ini dilakukan sebagai respons atas serangan AS terhadap kapal Iran di Teluk Oman.
"Menyusul serangan agresif Angkatan Darat AS terhadap kapal Iran, Lion Star, di Teluk Oman, sebagai balasannya, Angkatan Laut IRGC meluncurkan serangan rudal jelajah ke kapal AS-Israel MSC Sariska," kata IRGC, seperti dikutip kantor berita Tasnim, dilansir dari Antara, Selasa (2/6).
Menurut laporan RIA Novosti dari Teheran, Selasa, IRGC menegaskan bahwa setiap agresi AS di Selat Hormuz akan ditanggapi dengan respons yang tegas.
Pada 28 Februari, AS dan Israel secara sepihak mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Agresi militer terhadap Iran itu menewaskan lebih dari 3.000 orang serta menimbulkan kerusakan infrastruktur.
Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata pada 8 April. Perundingan selanjutnya yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesimpulan tanpa pengumuman tentang berlanjutnya permusuhan.
Meski begitu, AS mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
