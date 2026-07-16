Netanyahu Ancam Iran dengan Serangan Lebih Dahsyat jika Berani Menyerang Israel Lagi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Yerusalem pada April (The New York Times)
JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan peringatan keras kepada Iran di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan Israel siap memberikan balasan yang jauh lebih besar apabila Teheran kembali melancarkan serangan ke wilayahnya.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu setelah Iran kembali melancarkan serangan ke sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan, termasuk Yordania yang berbatasan langsung dengan Israel. Di saat bersamaan, konflik antara Amerika Serikat dan Iran juga terus memanas dengan saling melancarkan serangan dalam beberapa hari terakhir.
Berbicara dalam sebuah konferensi di Kota Dimona, wilayah Negev, Selasa, Netanyahu menegaskan Israel telah menyiapkan berbagai skenario menghadapi ancaman dari Iran.
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"Kami siap untuk setiap skenario," kata Netanyahu.
Ia kemudian mengirim pesan langsung kepada para pemimpin Iran.
"Saya punya satu pesan untuk para pemimpin Iran: Jangan mengandalkan ketenangan jika Anda menyerang kami. Jangan berharap pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya, karena tidak akan ada pengulangan. Tanggapan sebelumnya cukup kuat, tetapi setiap upaya lebih lanjut untuk menyakiti kita akan disambut dengan tanggapan yang berbeda, jauh lebih kuat," ujarnya.
Netanyahu: Era Menyerang Israel Tanpa Konsekuensi Sudah Berakhir
Netanyahu menegaskan Israel tidak akan lagi membiarkan setiap serangan berlalu tanpa respons yang berat. Menurutnya, operasi militer Israel terhadap Iran sebelumnya telah menunjukkan kemampuan negaranya menghadapi ancaman yang disebutnya sebagai 'poros kejahatan' Iran.
"Hari-hari ketika seseorang bisa menyerang kita tanpa membayar harga yang mahal sudah berakhir," kata Netanyahu.
"Kami membuktikan hal itu dalam menghadapi poros kejahatan Iran, dan kami akan terus bertindak tegas terhadap siapa pun yang menyakiti kami. Begitulah cara kami bertindak, dan begitulah cara kami akan terus bertindak," lanjutnya.
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