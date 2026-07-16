JD Vance Bongkar Borok Zionis Israel, Sebut Ada Upaya Dorong AS Terus Berperang dengan Iran

JawaPos.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengungkap tudingan serius terhadap sejumlah pejabat Israel. Ia menilai ada pihak di dalam pemerintahan Israel yang berupaya memengaruhi opini publik Amerika Serikat agar konflik dengan Iran terus berlanjut tanpa batas waktu.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran yang memicu aksi saling serang di kawasan Timur Tengah serta memperburuk situasi keamanan di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi perdagangan energi dunia.

Dalam wawancara di podcast bersama Joe Rogan pada Rabu (15/7), Vance mengatakan pemerintah AS meyakini ada kelompok tertentu di Israel yang berusaha mendorong Washington tetap terlibat dalam perang melawan Iran.

"Ada segelintir orang di sistem (pemerintahan Israel) yang kami yakini tanpa sedikit pun keraguan sedang memanipulasi dan berusaha mengubah opini publik Amerika agar perang [dengan Iran] terus berlanjut tanpa batas waktu," kata Vance dikutip dari ANTARA.

Meski melontarkan kritik tersebut, Vance menegaskan Presiden Donald Trump tetap akan mengambil tindakan militer terhadap Iran berdasarkan kepentingan nasional Amerika Serikat, bukan karena tekanan dari Israel.

Menurutnya, Trump memiliki keyakinan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir sehingga operasi militer terhadap Teheran tetap dijalankan.

Di sisi lain, laporan Al-Monitor yang mengutip sumber keamanan Israel menyebut pemerintah Israel mulai khawatir pemerintahan Trump mengubah prioritas strateginya.

Washington disebut lebih fokus menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz dibanding melanjutkan upaya menghancurkan program nuklir Iran.

Perubahan fokus tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat sejak awal Juli.