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Djati Waluyo
Jumat, 10 Juli 2026 | 15.32 WIB

Tensi AS-Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Kompak Turun

Ilustrasi Iran produksi minyak dunia. - Image

Ilustrasi Iran produksi minyak dunia.

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Jumat (10/7) ditengah memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah imbas saling serang antara Amerika Serikat dan Iran.

Mengutip investing, harga minyak mentah Brent turun 0,09 persen menjadi 76,01 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 0,19 persen menjadi 71,92.

Dilansir Reuters, militer Iran melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer AS di sejumlah negara Teluk pada Kamis, menyusul serangan udara AS ke wilayah pesisir selatan dan provinsi timur Iran. Di saat yang sama, Iran memakamkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad setelah rangkaian prosesi pemakaman selama sepekan.

Sejumlah ledakan juga dilaporkan masih terdengar di beberapa wilayah Iran, termasuk Bushehr yang menjadi lokasi salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir negara itu.

"Kami memperkirakan ketegangan terbaru di Timur Tengah antara AS dan Iran hanya akan berlangsung relatif singkat karena kedua negara dibatasi oleh realitas ekonomi dan politik yang mereka hadapi," ujar ahli strategi energi global Macquarie Group, Vikas Dwivedi dikutip Reuters, Jumat (10/7).

Sementara itu, Direktur Energy Futures Mizuho, Bob Yawger, menilai Iran mulai menunjukkan sinyal untuk meredakan konflik.

"Setelah dua hari melakukan serangan, Iran tampaknya mulai melakukan komunikasi untuk meredakan permusuhan dan kemungkinan kembali ke meja perundingan," ujar Yawger.

Editor: Sabik Aji Taufan
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