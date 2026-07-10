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Antara
Sabtu, 11 Juli 2026 | 00.24 WIB

Jenazah Mendiang Ali Khamenei Dikebumikan di Makam Imam Reza Mashhad

Jutaan pelayat memenuhi prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. (Al-Jazeera) - Image

Jutaan pelayat memenuhi prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Jenazah mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran timur laut.

Pengebumian Ali Khamenei berlangsung di aula shalat Dar Al-Dhikr di kompleks Makam Imam Reza pada Kamis (9/7) malam waktu setempat.

Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat lalu (3/7) dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih.

Prosesi tersebut bermula di Musalla Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir mereka. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran pada Senin (6/7).

Setelah di Teheran, prosesi berlanjut pada Selasa (7/7) di masjid Qom dan Jamkaran, Kemudian pada Rabu (8/7), upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak.

Menyusul hampir sepekan prosesi pemakaman, jutaan pelayat ikut serta dalam puncak prosesinya di Mashhad, dengan upacara pelepasan terakhir untuk mendiang Ali Khamenei berlangsung di Makam Imam Reza pada Kamis.

Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah anggota keluarganya gugur pada 28 Februari 2026 atau hari pertama agresi Amerika Serikat-Israel terhadap Republik Islam Iran.

Editor: Kuswandi
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