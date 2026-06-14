Prosesi Pemakaman Ali Khamenei dan Keluarganya Dijadwalkan Berlangsung Awal Juli

JawaPos.com - Pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya akan dilaksanakan pada awal Juli. Ihwal adanya hal ini diumumkan panitia pemakaman, Sabtu (13/6).

Dalam pengumuman Panitia "Peringatan Kenaikan Berdarah Imam Militan yang Syahid", upacara penghormatan terakhir untuk masyarakat umum akan digelar pada 4-5 Juli di Masjid Besar Imam Khomeini, Teheran.

Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 13-14 Tir pada kalender Persia atau pada tanggal 19 dan 20 Muharram pada kalender Hijriah.

Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung di Teheran pada 6 Juli, disusul dengan prosesi kedua di kota suci Qom pada 7 Juli, kata panitia.

Rangkaian terakhir upacara pemakaman akan berlangsung pada 9 Juli di kota suci Mashhad, bertepatan dengan malam peringatan wafat Imam Sajjad (AS), yang juga dikenal sebagai Zayn al-Abidin, imam keempat dalam tradisi Syiah dan cicit Nabi Muhammad SAW.

Pemimpin yang wafat tersebut akan dimakamkan di kompleks makam suci Imam Reza (AS), imam ke-delapan dalam tradisi Syiah, yang berada di Mashhad.

Panitia pemakaman mengundang seluruh warga Iran, masyarakat dunia yang mencintai kebebasan, para pengikut ajaran Islam, serta seluruh pihak yang berminat untuk menghadiri rangkaian upacara tersebut.

Panitia tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai institusi lainnya atas bantuan yang diberikan. Namun demikian, panitia menegaskan bahwa peran utama dalam penyelenggaraan acara tetap berada di tangan masyarakat yang terus berkabung dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.