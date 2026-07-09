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Rian Alfianto
Jumat, 10 Juli 2026 | 01.51 WIB

Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Digelar di Mashhad, Jutaan Warga Padati Kota Kelahirannya

Jutaan pelayat memenuhi prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. (Al-Jazeera) - Image

Jutaan pelayat memenuhi prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. (Al-Jazeera)

 

 

JawaPos.com - Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di kota kelahirannya, Mashhad, Iran pada Kamis (9/7) waktu setempat memasuki tahap akhir. Upacara duka dan penghormatan berlangsung sepekan penuh dan dihadiri jutaan pelayat di Iran dan Irak.

Prosesi ini berjalan di tengah konflik yang masih memanas antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Melansir Al-Jazeera, ribuan hingga jutaan warga memadati jalan-jalan di Mashhad sejak pagi hari. Mereka membawa bendera Iran, foto-foto Khamenei, dan poster berisi slogan revolusi sebelum prosesi pemakaman pukul 14.30 waktu setempat.

Pemakaman ini menjadi penutup dari penghormatan nasional setelah Khamenei tewas akibat serangan AS dan Israel ke Teheran pada 28 Februari. Serangan tersebut juga menewaskan beberapa anggota keluarganya.

Prosesi Dihadiri Jutaan Pelayat di Iran dan Irak

Sebelum dimakamkan di Mashhad, jenazah Khamenei dibawa melewati sejumlah kota suci Syiah. Setelah prosesi besar di Najaf dan Karbala, Irak, jenazah tiba di Bandara Internasional Mashhad Kamis, seperti dilaporkan kantor berita resmi IRNA.

Kelompok paramiliter Irak Popular Mobilisation Forces (PMF) atau Hashd al-Shaabi menyatakan lebih dari 2,3 juta orang mengikuti prosesi penghormatan di Najaf saja.

Sebelumnya, jenazah Khamenei bersama empat anggota keluarganya juga diarak di Teheran dan Kota Qom. Media Tasnim dan Press TV melaporkan jutaan warga hadir, sedangkan pejabat Iran menyebutnya sebagai "pertemuan publik terbesar dalam sejarah modern Iran".

Seruan Balas Dendam Warnai Prosesi

Editor: Dinarsa Kurniawan
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