Korban Tewas Gempa Venezuela Diperkirakan jadi 235 Orang, Ribuan Terluka dan Banyak Masih Tertimbun

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan 7,2 magnitudo dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela secara beruntun pada Kamis (25/6) menewaskan sedikitnya 235 orang.

Ribuan lainnya mengalami luka-luka, sementara tim penyelamat masih berpacu dengan waktu mencari korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan.

Data terbaru disampaikan Menteri Kesehatan Venezuela Carlos Alvarado pada Kamis (26/6) malam waktu setempat. Ia mengatakan jumlah korban terus bertambah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah terdampak.

"Hingga pukul 19.00 hari ini, kami telah menangani lebih dari 4.300 korban luka. Sebagian mengalami luka ringan, namun ada juga korban dengan kondisi sedang hingga kritis. Banyak di antaranya membutuhkan tindakan operasi. Sayangnya, kami juga menerima sekitar 235 pasien yang tiba tanpa tanda-tanda kehidupan atau meninggal saat tiba di fasilitas kesehatan kami," kata Alvarado dalam siaran televisi pemerintah.

Selain korban meninggal, lebih dari 4.300 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah karena proses pencarian korban belum selesai.

Banyak Warga Masih Hilang dan Terjebak Reruntuhan Operasi penyelamatan terus berlangsung hingga Kamis malam. Petugas masih berupaya menemukan warga yang dilaporkan hilang maupun terjebak di bawah puing-puing bangunan yang runtuh.

Kerusakan terparah terjadi di kota pelabuhan La Guaira, ibu kota Caracas, serta sejumlah wilayah di sekitarnya.

Banyak rumah hancur total sehingga ribuan warga kehilangan tempat tinggal.