Swiss Sambut Delegasi Iran untuk Melanjutkan Pembicaraan Terkait MoU dengan AS

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes)

JawaPos.com - Swiss menyatakan, pihaknya menyambut kedatangan delegasi Iran untuk pembicaraan terkait nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama Amerika Serikat.

“Kami menyambut kedatangan delegasi Iran di Swiss,” tulis Kementerian Luar Negeri Swiss di platform media sosial X dilansir dari Antara, Minggu (21/6).

Kementerian tersebut menambahkan, delegasi Iran sedang menuju Kota Burgenstock di Kanton Nidwalden, Swiss, untuk membahas pelaksanaan nota kesepahaman itu.

Sebagaimana diwartakan, Pakistan telah mengumumkan bahwa pembicaraan tingkat teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung pada Minggu ini di Burgenstock.

“Setelah penandatanganan Perjanjian Islamabad, pembicaraan tingkat teknis akan diadakan pada 21 Juni di kota Burgenstock, Swiss,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.

Iran sebelumnya mengumumkan bahwa sebuah delegasi akan melakukan perjalanan ke Swiss untuk membahas implementasi nota kesepahaman tersebut serta penghentian serangan Israel terhadap Lebanon.