Pembicaraan Teknis Antaraa Iran-AS Dilakukan di Burgenstock, Swiss

JawaPos.com - Pembicaraan tingkat teknis antara delegasi Amerika Serikat dan Iran akan diselenggarakan di resor pegunungan mewah Burgenstock, Swiss, pada 21 Juni. Ihwal hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Sabtu (20/6).
“Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad, pembicaraan tingkat teknis akan dilaksanakan di Burgenstock, Swiss, pada 21 Juni 2026,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara via Ria Novosti, Minggu (21/6).
Pernyataan kementerian itu turut menambahkan bahwa perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran, bersama para mediator dari Pakistan dan Qatar, akan berpartisipasi dalam diskusi tersebut.
Adapun Amerika Serikat dan Iran sebelumnya diharapkan memulai perundingan pada Jumat (19/6), tetapi ditunda karena pertempuran antara Israel dan gerakan Syiah Lebanon, Hizbullah, di Lebanon.
Sebelumnya pada 14 Juni, Iran dan AS mengonfirmasi bahwa penyusunan nota kesepahaman telah selesai.
Kemudian pada malam sebelum 18 Juni, kedua negara menandatangani dokumen tersebut secara jarak jauh yang menjamin berakhirnya konflik militer yang dimulai pada 28 Februari.
Baca Juga:Iran Tegaskan Penutupan Kembali Selat Hormuz sebagai Protes Serangan Israel Terhadap Lebanon
Memorandum tersebut akan memberi kedua negara waktu 60 hari untuk menegosiasikan kesepakatan akhir terkait isu seputar nuklir Iran dan sanksi yang diberlakukan AS.
Selain itu, memorandum tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya, dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa