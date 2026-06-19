Iran Resmi Umumkan Jadwal Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Prosesi Digelar Selama Enam Hari

Ayatollah Ali Khamenei, mantan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang syahid pada Februari 2026 lalu. (AP)
JawaPos.com - Pemerintah Iran akhirnya mengumumkan secara resmi jadwal pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, mantan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang syahid pada Februari 2026 lalu.
Mengutip pengumuman resminya, rangkaian upacara penghormatan terakhir akan berlangsung selama enam hari, mulai 4 hingga 9 Juli 2026, dan mencakup sejumlah kota penting di Iran.
Berdasarkan pernyataan komite penyelenggara pemakaman, jenazah Khamenei akan disemayamkan di Mosalla Teheran pada 4 dan 5 Juli agar masyarakat dapat memberikan penghormatan terakhir.
Baca Juga:Refly Harun Ungkap Detik-detik Roy Suryo Ditangkap Polisi, Baru Selesai Salat Subuh dan Belum Sempat Mandi
Prosesi pemakaman akbar kemudian akan digelar di ibu kota Teheran pada 6 Juli, sebelum dilanjutkan dengan upacara penghormatan di kota suci Qom pada 7 Juli.
Puncak rangkaian acara akan berlangsung pada 9 Juli, ketika Ayatollah Ali Khamenei dimakamkan di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, kota terbesar kedua di Iran sekaligus salah satu pusat spiritual terpenting bagi umat Syiah.
Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang berlangsung selama berbulan-bulan terkait waktu dan lokasi pemakaman mantan pemimpin Iran tersebut.
Diperkirakan Dihadiri Jutaan Pelayat
Sementara itu, mengutip Euronews, otoritas Iran memperkirakan prosesi pemakaman Khamenei akan menjadi salah satu acara publik terbesar dalam sejarah Republik Islam.
Pejabat Iran menyebut 'beberapa juta orang' diperkirakan akan menghadiri berbagai rangkaian acara yang digelar di Teheran, Qom, hingga Mashhad.
Seorang wakil wali kota Teheran sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok dari Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Kashmir, dan sejumlah negara lain di kawasan telah menyatakan kesiapan untuk menghadiri upacara tersebut.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa