Donald Trump Umumkan Kesepakatan Damai AS-Iran, Perang Berpotensi Berakhir Pekan Ini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terkait rencana kesepakatan damai antara AS dan Iran / Foto: (Al Jazeera)
JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan telah menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) yang membuka jalan bagi berakhirnya perang yang selama berbulan-bulan mengguncang Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dokumen tersebut telah ditandatangani dan menjadi dasar penghentian permanen konflik antara kedua negara.
Gedung Putih mengkonfirmasi Trump menandatangani memorandum itu saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, Prancis, Rabu (17/6) waktu setempat.
Ketika ditanya wartawan mengenai status perjanjian tersebut, Trump menjawab singkat, "Sudah ditandatangani. Ditandatangani di Versailles. Baru saja ditandatangani."
Melansir NBC News, menurut pejabat AS, dokumen yang terdiri dari 14 poin itu berisi komitmen untuk menghentikan seluruh operasi militer dalam perang AS-Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu.
Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar bagi negosiasi menuju perjanjian final dalam waktu 60 hari ke depan.
Salah satu poin utama dalam memorandum adalah deklarasi untuk mewujudkan penghentian segera dan permanen operasi militer. Jika berhasil dijalankan, kesepakatan ini berpotensi menjadi titik balik terbesar dalam konflik Timur Tengah sepanjang tahun ini.
Selain penghentian perang, Iran juga disebut kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berencana mencabut berbagai sanksi ekonomi terhadap Teheran serta membuka akses terhadap dana dan aset Iran yang selama ini dibekukan.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan