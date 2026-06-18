Donald Trump Umumkan Kesepakatan Damai AS-Iran, Perang Berpotensi Berakhir Pekan Ini

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan telah menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) yang membuka jalan bagi berakhirnya perang yang selama berbulan-bulan mengguncang Timur Tengah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dokumen tersebut telah ditandatangani dan menjadi dasar penghentian permanen konflik antara kedua negara.

Gedung Putih mengkonfirmasi Trump menandatangani memorandum itu saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, Prancis, Rabu (17/6) waktu setempat.

Ketika ditanya wartawan mengenai status perjanjian tersebut, Trump menjawab singkat, "Sudah ditandatangani. Ditandatangani di Versailles. Baru saja ditandatangani."

Melansir NBC News, menurut pejabat AS, dokumen yang terdiri dari 14 poin itu berisi komitmen untuk menghentikan seluruh operasi militer dalam perang AS-Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu.

Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar bagi negosiasi menuju perjanjian final dalam waktu 60 hari ke depan.

Salah satu poin utama dalam memorandum adalah deklarasi untuk mewujudkan penghentian segera dan permanen operasi militer. Jika berhasil dijalankan, kesepakatan ini berpotensi menjadi titik balik terbesar dalam konflik Timur Tengah sepanjang tahun ini.

Selain penghentian perang, Iran juga disebut kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.