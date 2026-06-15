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Antara
Senin, 15 Juni 2026 | 20.41 WIB

Kesepakatan Final Perdamaian Iran-AS akan Disahkan Melalui Resolusi DK PBB

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes) - Image

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes)

JawaPos.com - Kesepakatan final antara Iran dan Amerika Serikat akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Ihwal hal ini dilaporkan kantor berita Iran, Mehr, mengutip rancangan nota kesepahaman antara Teheran dan Washington.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi memastikan bahwa nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat telah rampung dan dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat, 19 Juni.

“Kesepakatan final akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB,” tulis Mehr mengutip isi rancangan nota kesepahaman tersebut.

Berdasarkan rancangan tersebut, Amerika Serikat juga berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran serta menghormati kedaulatan Republik Islam Iran.

Selain itu, rancangan tersebut mengatur bahwa pembukaan Selat Hormuz baru akan dilakukan dalam waktu 30 hari setelah nota kesepahaman ditandatangani oleh kedua pihak.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Editor: Kuswandi
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