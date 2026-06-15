Israel Serang Beirut Selatan, Iran Ancam Balas Serangan

JawaPos.com - Iran memperingatkan akan ada balasan atas serangan yang dilakukan rezim zionis Israel terhadap ibu kota Lebanon, Beirut. Hal ini karena Teheran tidak akan menoleransi hal tersebut.
"Balasannya akan datang," kata sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, sebagaimana disiarkan Press TV, dilansir dari Anadolu via Antara, Senin (15/6).
Ia menyampaikan bahwa "persatuan seluruh front telah menciptakan rantai keamanan dalam pertahanan kawasan".
“Lebanon adalah bagian dari kehidupan kami, dan pelanggaran terhadap garis merah Republik Islam tidak akan ditoleransi,” ujarnya.
Sementara itu, kantor berita semi-resmi Tasnim sempat melaporkan bahwa seluruh penerbangan menuju dan dari bandara-bandara di wilayah barat Iran dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut dengan alasan “kondisi saat ini”.
Namun, kantor berita Mehr, mengutip juru bicara Organisasi Penerbangan Sipil Iran, Majid Akhavan, kemudian membantah laporan tersebut.
Akhavan menyatakan bahwa kabar mengenai pembatalan penerbangan di wilayah barat Iran tidak berdasar.
Menurut dia, tidak ada Notice to Airmen (NOTAM) baru yang diterbitkan untuk menutup wilayah udara atau menghentikan lalu lintas penerbangan di kawasan tersebut.
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