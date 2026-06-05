Araghchi: Iran dan Oman Kelola Selat Hormuz Secara Bersama-sama Sesuai Hukum Internasional

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan, Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan hukum internasional.
Dalam pernyataan yang disiarkan stasiun televisi Pemerintah Iran IRIB, dengan mengutip stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen, Kamis (4/6), Menlu Araghchi mengatakan Iran dan Oman—sebagai dua negara yang berbatasan dengan jalur perairan strategis tersebut—memiliki "hak alami" untuk berkoordinasi dan mengambil keputusan terkait pengelolaan Selat Hormuz.
Dia mengatakan Iran akan bertukar pandangan dengan negara-negara Teluk mengenai perkembangan terkait Selat Hormuz. Namun, Araghchi menekankan keputusan mengenai pengelolaan selat itu pada akhirnya akan dilakukan oleh Iran dan Oman.
Araghchi mengatakan upaya kedua belah pihak bertujuan untuk memastikan jalur aman bagi semua kapal melalui selat tersebut sesuai dengan hukum internasional.
Dalam siaran tersebut, Araghchi mengatakan komunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terus berlangsung dan arahan-arahan Khamenei diterima dan dilaksanakan dengan tepat pada waktunya.
Dia juga menambahkan terdapat konsensus nasional yang luas seputar kepemimpinan Iran dan bahwa urusan negara Iran berjalan ke arah yang sangat baik.
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