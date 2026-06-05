Bukan karena Pernah jadi Timses, Ternyata Alasan ini yang Buat Presiden Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang jadi Kepala BGN

Kepala BGN Nanik S Dayang saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bukan tanpa alasan. Menurutnya, Nanik dinilai memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjalankan manajemen serta pengawasan di lingkungan BGN.

Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6).

Selain itu, lanjut Hadi, Presiden juga meyakini Nanik memiliki kemampuan kuat dalam memastikan seluruh proses kerja di BGN berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk menjaga kualitas makanan bagi para penerima manfaat.

“Kedisiplinan di dalam menjalankan SOP-SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat,” ujar Prasetyo

Ia mengatakan, sosok Nanik dikenal tegas dalam menjalankan evaluasi maupun monitoring program-program di lingkungan BGN. Ketegasan itu dinilai penting untuk memperkuat tata kelola lembaga yang kini memegang peran strategis dalam program pemenuhan gizi nasional.

“Dalam evaluasi dan monitoring, beliau (Nanik) salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang sangat strict, sangat tegas,” ungkapnya.

Prasetyo menambahkan, pengalaman Nanik sebagai Wakil Kepala BGN selama beberapa bulan terakhir juga menjadi alasan kuat di balik penunjukan tersebut. Presiden meyakini Nanik telah memahami mekanisme kerja dan tantangan yang dihadapi lembaga itu.