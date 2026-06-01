Serangan Drone Hizbullah Kembali Memukul Pasukan Israel, Satu Anggota IDF Tewas

JawaPos.com - Seorang tentara Israel tewas dan empat lainnya terluka setelah drone milik Hizbullah meledak di wilayah Lebanon selatan. Insiden ini kembali memperlihatkan rapuhnya operasi militer Israel di perbatasan utara, meski Tel Aviv terus menggencarkan serangan dan pengerahan pasukan ke wilayah Lebanon.

Militer Israel (IDF) pada Minggu (31/5) waktu setempat mengumumkan korban tewas bernama Staff-Sergeant Michael Tyukin, 21 tahun, anggota Batalion Pengintaian Brigade Givati. Empat tentara lain dilaporkan mengalami luka ringan akibat ledakan drone tersebut.

Tyukin diketahui merupakan warga Ashkelon dan anak tunggal yang pindah dari Ukraina ke Israel bersama ibunya enam tahun lalu.

Insiden ini menjadi pukulan baru bagi Israel di tengah operasi militernya yang terus diperluas ke wilayah Lebanon selatan. Di saat pemerintah Israel mengklaim operasi berjalan untuk alasan keamanan, serangan-serangan balasan Hizbullah justru menunjukkan pasukan Zionis tetap rentan diserang di lapangan.

Melansir Jerusalem Post, hasil penyelidikan awal militer Israel menyebut drone Hizbullah itu tidak menggunakan perangkat penglihatan malam. Namun drone tetap mampu menghantam pasukan Israel yang sedang bergerak di Lebanon selatan.

Sementara itu, menurut laporan Army Radio, salah satu dugaan menyebut pasukan Israel telah diketahui rutin menggunakan jalur tersebut untuk bergerak maju. Dugaan lain menyebut kelompok Hizbullah memanfaatkan cahaya bulan purnama untuk membantu navigasi drone menuju target.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem keamanan dan deteksi Israel, terutama setelah negara tersebut mengerahkan operasi udara besar-besaran di Lebanon.

Dalam pernyataan terpisah, militer Israel mengumumkan pasukan darat mereka telah menyeberangi Sungai Litani dan menguasai area Beaufort Ridge serta Wadi al-Saluki di Lebanon selatan.