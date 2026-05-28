Trump Ancam dan Serang 15 Negara Selama jadi Presiden AS

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam, membuka kemungkinan menyerang, atau benar-benar menyerang 15 negara selama dua masa jabatannya, atau sekitar satu dari setiap 13 negara di dunia. Ihwal adanya hal ini dilaporkan CNN.

Trump menambahkan Oman ke dalam daftar tersebut pada Rabu (27/5), dengan memperingatkan bahwa negara itu akan "diledakkan" oleh militer AS jika mencoba mengendalikan Selat Hormuz bersama Iran, demikian laporan tersebut.

"Oman akan bersikap seperti negara lain, atau kami harus menghancurkan mereka," kata Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih, dilansir dari Antara, Kamis (28/5).

Laporan itu menyebut pernyataan Trump tersebut tampaknya disampaikan secara santai dan bukan bagian dari pengumuman kebijakan resmi, namun mencerminkan pola yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri Trump, di mana ancaman penggunaan kekuatan militer menjadi ciri yang berulang.

Oman setidaknya menjadi negara ke-15 yang pernah diancam akan diserang, tidak dikesampingkan kemungkinan diserang, atau benar-benar diserang oleh Trump selama masa kepresidenannya.

Hampir seluruh kasus tersebut terjadi dalam 16 bulan pertama masa jabatan keduanya, meskipun beberapa di antaranya mencakup kedua periode pemerintahannya.

Dalam masa jabatan saat ini, Trump telah melancarkan serangan di tujuh negara, yakni Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman. Beberapa negara tersebut juga pernah menjadi target pada masa jabatan pertamanya.

Jumlah itu belum termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terkait perdagangan narkotika di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, yang disebut telah menargetkan hampir 60 kapal dan menewaskan lebih dari 190 orang, menurut laporan CNN.