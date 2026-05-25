Antara
Selasa, 26 Mei 2026 | 04.00 WIB

Pakistan Yakin AS-Israel akan Capai Kesepakatan Damai untuk Akhiri Konflik

Ilustrasi negosiasi perundingan damai Amerika Serikat dan Iran dimediasi Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py)

JawaPos.com - Pakistan meyakini Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri konflik paling cepat pekan ini, kata sejumlah sumber pemerintah Pakistan yang mengetahui persoalan tersebut kepada Anadolu pada Senin.

“Penandatanganan kesepakatan diperkirakan dapat dilakukan kapan saja pekan ini, karena kedua pihak hanya masih berbeda pendapat mengenai beberapa isu operasional,” kata seorang sumber pemerintah Pakistan.

“Ini bukan semacam kebuntuan,” tambah sumber tersebut, seraya menyebut kedua pihak pada prinsipnya telah menyepakati rancangan kesepakatan “satu halaman” sambil terus melanjutkan pembahasan mengenai masalah operasional terkait pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Menurut sumber tersebut, perbedaan yang tersisa berkaitan dengan implementasi, bukan prinsip politik yang lebih luas.

“Perselisihan utama saat ini adalah keberadaan militer pasukan AS di dekat perairan teritorial Iran bahkan setelah blokade berakhir,” kata salah satu sumber.

Sumber itu menambahkan bahwa Washington ingin mempertahankan kehadiran militer di kawasan, sementara “Teheran menginginkan situasi seperti sebelum perang.”

Sumber-sumber tersebut mengatakan Pakistan bersama mediator regional tengah mencari formula kompromi untuk menjembatani perbedaan yang masih ada.

Editor: Dinarsa Kurniawan
