Uni Eropa Kecam Serangan Rudal Hipersonik Rusia ke Ukraina, Dinilai Perparah Eskalasi Perang

JawaPos.com - Gelombang kecaman internasional mengalir setelah Rusia meluncurkan serangan besar-besaran ke Kyiv menggunakan rudal hipersonik Oreshnik, drone, dan rudal jelajah yang menewaskan sedikitnya empat orang serta melukai puluhan warga sipil.

Sejumlah pemimpin Eropa menilai langkah Moskow sebagai eskalasi berbahaya yang memperburuk peluang perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina.

Uni Eropa, Jerman, hingga Prancis secara terbuka mengecam penggunaan rudal balistik hipersonik Oreshnik oleh Rusia.

Senjata tersebut sebelumnya diklaim Presiden Rusia Vladimir Putin hampir mustahil dicegat karena kecepatannya yang melebihi 10 kali kecepatan suara.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menuding Rusia sengaja meneror warga sipil setelah menghadapi kebuntuan di medan perang.

“Rusia menemui jalan buntu di medan perang, sehingga mereka meneror Ukraina dengan serangan sengaja ke pusat-pusat kota. Ini adalah tindakan teror yang menjijikkan dan dimaksudkan untuk membunuh sebanyak mungkin warga sipil,” tulis Kallas di platform X.

Ia juga memastikan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas peningkatan tekanan internasional terhadap Rusia dalam agenda pertemuan pekan depan.

Jerman Sebut Rusia Lakukan Eskalasi Serampangan

Kanselir Jerman Friderich Merz juga mengecam keras serangan Rusia yang menghantam Kyiv dan wilayah sekitarnya pada Minggu dini hari. Menurutnya, penggunaan rudal hipersonik menunjukkan Rusia semakin agresif dalam memperluas eskalasi perang.