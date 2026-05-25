Oman dan Iran Gelar Pembicaraan Prinsip Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz

JawaPos.com - Di tengah perundingan antara Washington-Teheran, pejabat Oman dan Iran menggelar pembicaraan mengenai prinsip kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan di Muscat antara Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi.
Kementerian tersebut mengatakan pertemuan digelar setelah Gharibabadi menyampaikan pesan dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, terkait perkembangan kawasan dan perundingan Iran-AS melalui mediasi Pakistan.
Menurut pernyataan kementerian, delegasi Oman dan Iran kemudian mengadakan sesi pembahasan yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional.
Kedua delegasi juga bertukar pandangan mengenai perlunya membangun dan mengembangkan kemampuan guna menjamin keamanan pelayaran, perdagangan, dan rantai pasok.
Pernyataan itu menambahkan kedua pihak membahas upaya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz secara aman dan berkelanjutan.
Sementara itu, kantor berita Tasnim melaporkan nota kesepahaman potensial antara Iran dan Amerika Serikat mencakup penghentian perang di semua front, termasuk serangan Israel di Lebanon.
Laporan tersebut juga menyebut Washington akan berkomitmen melonggarkan sanksi terhadap minyak Iran selama perundingan berlangsung.
