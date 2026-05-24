Antara
Senin, 25 Mei 2026 | 01.29 WIB

PM Pakistan Apresisasi Trump untuk Berdamai dengan Iran

Presiden AS Donald Trump. (AP).

JawaPos.com - Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif mengapresiasi upaya Presiden AS Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Hal ini setelah melakukan pembicaraan telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah.

“Saya mengucapkan selamat kepada Presiden Donald Trump atas upaya luar biasanya untuk mencapai perdamaian melalui panggilan telepon yang sangat bermanfaat dan produktif yang diadakan pagi ini, dengan para pemimpin Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, UEA, Yordania, dan Pakistan,” kata Sharif dilansir dari Antara, Minggu (24/5).

Ia mengatakan diskusi tersebut memberikan kesempatan yang bermanfaat untuk bertukar pandangan tentang bagaimana memajukan proses dan mencapai perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Ia juga mengatakan Pakistan akan melanjutkan upaya perdamaiannya “dengan sangat tulus”, dan menyatakan harapan bahwa Pakistan dapat menjadi tuan rumah putaran pembicaraan berikutnya antara Washington dan Teheran.

Editor: Kuswandi
