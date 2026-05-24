Baku Tembak di Dekat Gedung Putih, Secret Service Tembak Mati Penyerang

JawaPos.com - Seorang pria ditembak mati oleh petugas Secret Service setelah melepaskan tembakan ke arah pos pemeriksaan keamanan di dekat Gedung Putih. Seorang warga sipil juga terluka dalam baku tembak tersebut.

Sekitar pukul 6 sore pada Sabtu (23/5), tersangka mendekati pos pemeriksaan Secret Service di persimpangan Jalan 17 dan Pennsylvania Avenue di Washington, DC, Amerika Serikat (AS). Pria tersebut kemudian mengeluarkan senjata dari tasnya dan mulai menembak petugas yang berjaga di sana.

Seperti dilansir dari Al Jazeera, Dinas Rahasia, badan federal yang bertanggung jawab melindungi presiden, mengkonfirmasi rangkaian peristiwa tersebut dalam pernyataan resmi, sekaligus mengatakan bahwa penyelidikan awal menunjukkan tersangka telah menyembunyikan senjatanya di dalam tas sebelum mengeluarkannya di pos pemeriksaan.

Para agen pun membalas tembakan. Alhasil pria tersebut kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit terdekat. Sementara itu, tidak ada personel Secret Service yang terluka.

Seorang warga sipil juga terkena tembakan selama penembakan tersebut, meskipun pihak berwenang mengatakan masih belum jelas apakah mereka terkena tembakan awal dari tersangka atau selama baku tembak yang terjadi setelahnya.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump berada di dalam Gedung Putih pada saat itu dan tidak terluka. Gedung Putih pun segera diberlakukan penguncian (lockdown).

Para jurnalis di halaman diperintahkan untuk berlari dan berlindung di dalam ruang konferensi pers. Polisi menutup akses ke area sekitarnya, dan pasukan Garda Nasional menghalangi wartawan untuk mendekat.

Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, mengatakan dia memantau situasi dengan cermat dan akan segera mengeluarkan pernyataan. “Penembakan ini adalah pengingat akan bahaya yang dihadapi petugas penegak hukum kita setiap hari,” kata Mullin di X.



Menurut Kimberly Halkett dari Al Jazeera, yang melaporkan dari lokasi kejadian, lebih dari 30 tembakan terdengar dari halaman utara Gedung Putih.