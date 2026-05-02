Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 2 Mei 2026 | 14.08 WIB

Era Buffett Resmi Berakhir di Berkshire, Greg Abel Hadapi Ujian Pasar dan Tantangan Kelola Kas Raksasa

Greg Abel berbincang dengan para pemegang saham dalam rapat tahunan Berkshire Hathaway di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat (Reuters)

JawaPos.com - Pergeseran kepemimpinan di Berkshire Hathaway menandai transisi struktural yang jauh melampaui sekadar pergantian figur. Setelah lebih dari enam dekade membangun dan mengendalikan arah perusahaan, Warren Buffett resmi menepi dari peran operasional, menyerahkan kendali kepada Greg Abel. Pergantian ini langsung menempatkan Abel di bawah sorotan pasar global yang menuntut kesinambungan sekaligus pertumbuhan.

Akhir pekan rapat tahunan di Omaha tetap mempertahankan format khas—mulai dari bazar diskon produk, kegiatan komunitas seperti lari santai 5 kilometer, hingga kehadiran puluhan ribu investor. Namun, untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, Buffett bukan lagi pusat panggung. Dia tetap hadir sebagai ketua dewan, tetapi memilih "mendengarkan dari audiens," sementara Abel memimpin jalannya rapat dan arah diskusi strategis perusahaan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (1/5/2026), transisi ini terjadi dalam konteks respons pasar yang belum sepenuhnya solid. Investor lama Steve Check menyatakan, "Setahun lalu harganya terlalu mahal. Sekarang tidak lagi. Secara keseluruhan, kami tetap penggemar berat."

Namun, sejak pengumuman Warren Buffett mundur, saham Berkshire Hathaway justru melemah sekitar 12 persen, berbanding terbalik dengan indeks S&P 500 yang naik 25 persen, mencerminkan sikap investor yang masih menunggu kepastian arah di bawah kepemimpinan Greg Abel.

Pandangan serupa disampaikan oleh profesor hukum dan tata kelola dari University of Delaware, Lawrence Cunningham, yang menilai pasar masih menahan diri. Dia mengatakan, "Sebagian investor mungkin ingin melihat Greg membuktikan dirinya sebelum menambah investasi. Saya percaya diri, tetapi pasar menunjukkan sikap hati-hati."

Dalam konteks operasional, skala Berkshire justru menjadi tantangan utama. Perusahaan ini mengelola kas sekitar 373 miliar dolar AS atau setara Rp 6,46 kuadriliun (dengan kurs Rp 17.310 per dolar AS). Presiden Lountzis Asset Management, Paul Lountzis, menegaskan, "Itu akan memainkan peran penting dalam masa depan Berkshire. Dengan kapitalisasi pasar 1 triliun dolar AS, ukurannya besar dan itu membuat pertumbuhan jauh lebih sulit."

Selain tekanan skala, kompleksitas bisnis juga menuntut ketajaman strategi. Portofolio Berkshire mencakup berbagai sektor, mulai dari asuransi melalui Geico, transportasi melalui BNSF Railway, hingga energi melalui Berkshire Hathaway Energy. Abel dikenal lebih aktif dalam pengawasan operasional, namun tetap mempertahankan pendekatan desentralisasi yang selama ini menjadi fondasi budaya perusahaan.

Di sisi lain, kinerja terbaru menunjukkan tekanan nyata. Laba operasional tercatat turun 6 persen sepanjang 2025, sementara pendapatan relatif stagnan. Kondisi ini membuka kemungkinan penyesuaian portofolio, termasuk evaluasi terhadap unit bisnis yang dinilai kurang produktif.

Dalam upaya menjawab tekanan tersebut, dalam portofolio investasi, Berkshire Hathaway masih bertumpu pada saham-saham besar seperti Apple Inc., American Express, dan Coca-Cola. Meskipun tidak memiliki latar belakang formal sebagai pengelola saham, Greg Abel kini mengawasi sekitar 94 persen portofolio tersebut, menandai pergeseran tanggung jawab yang signifikan dalam struktur kepemimpinan.

Perubahan ini juga berdampak pada dinamika sosial di Omaha. Ekonom regional dari Creighton University, Ernie Goss, menegaskan kuatnya keterkaitan figur Buffett dengan kota tersebut. Dia mengatakan, "Anda bertanya, apa yang Anda ketahui tentang Omaha, dan jawabannya adalah Warren Buffett," seraya menambahkan bahwa sulit menemukan kota dengan identitas yang begitu melekat pada satu individu.

