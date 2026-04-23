15 Tahun Setelah Steve Jobs: Tim Cook Tinggalkan Apple Inc. sebagai Raksasa Ekosistem Digital Global

JawaPos.com — Lima belas tahun setelah berakhirnya era Steve Jobs, Tim Cook resmi mundur dari posisi pimpinan tertinggi di Apple Inc., menandai perubahan arah strategis industri teknologi global. Pada usia 65 tahun, Cook meninggalkan perusahaan yang tidak lagi sekadar inovator perangkat, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan ekosistem digital dengan jangkauan dan pengaruh global.

Transformasi ini mencerminkan pergeseran struktur bisnis yang mendasar. Sejak mengambil alih posisi CEO pada 2011, Tim Cook mendorong Apple Inc. melampaui identitasnya sebagai produsen perangkat keras, berkembang menjadi entitas terintegrasi yang menghubungkan perangkat, layanan, dan pengguna dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung di berbagai pasar global.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/4/2026), Cook meninggalkan perusahaan yang “membawa revolusi smartphone global dan mengubah Apple menjadi salah satu perusahaan publik paling menguntungkan dalam sejarah.” Dalam pernyataannya, Tim Cook menegaskan, “Saya mencintai perusahaan ini dengan sepenuh hati dan memimpin Apple adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya, serta rasa syukur yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata.”

Secara historis, Cook bukan figur luar yang datang tiba-tiba. Dia bergabung dengan Apple pada 1998 dan bertanggung jawab atas operasi serta penjualan global. Ketika Jobs mengambil cuti medis pada 2009 akibat komplikasi kanker pankreas, Cook mulai memimpin operasional harian sebelum akhirnya ditunjuk sebagai CEO pada 2011, hanya beberapa bulan sebelum Jobs wafat.

Menggantikan sosok visioner seperti Jobs merupakan tantangan struktural sekaligus simbolik. Namun analis Forrester, Dipanjan Chatterjee, menilai, “Steve Jobs tidak pernah mudah untuk digantikan. Namun Tim Cook mengambil warisan tersebut dan mengubah Apple menjadi kekuatan finansial yang tangguh dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar yang eksplosif.”

Di bawah kepemimpinan Cook, Apple mencatat lonjakan nilai perusahaan yang signifikan. Dari sekitar 350 miliar dolar AS pada 2011, Apple menjadi perusahaan publik pertama yang menembus valuasi 1 triliun dolar AS (sekitar Rp 17.250 triliun, dengan kurs Rp 17.250 per dolar AS), hingga mencapai sekitar 4 triliun dolar AS. Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi produk utama seperti iPhone, iPad, dan Mac, serta penguatan lini perangkat baru.

Namun, diferensiasi utama era Cook terletak pada pembangunan ekosistem. Dia memperluas integrasi layanan seperti Apple Pay, Apple TV, dan Apple Music, yang terhubung melalui sistem operasi milik perusahaan. Presiden Technalysis Research, Bob O’Donnell, menegaskan, “Tim Cook membawa Apple ke era baru melalui visinya membangun ekosistem perangkat yang saling terhubung dalam skala miliaran unit.”

Meski demikian, perjalanan tersebut tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Apple dinilai relatif lambat dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI) generatif. Selain itu, beberapa inisiatif strategis tidak mencapai ekspektasi pasar, termasuk perangkat realitas campuran Vision Pro seharga 3.500 dolar AS (sekitar Rp 60,3 juta) serta proyek mobil otonom yang dilaporkan menghabiskan sekitar 10 miliar dolar AS (Rp 172,5 triliun).

Dari sisi kepemimpinan, Cook menghadirkan pendekatan berbeda dibandingkan Jobs. Dia tidak mengandalkan karisma panggung, melainkan disiplin operasional dan efisiensi manajerial. Pendekatan ini terbukti menjaga stabilitas perusahaan sekaligus memperluas basis pengguna global secara konsisten di tengah persaingan yang semakin kompleks.