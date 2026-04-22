Iran Nyatakan akan Membalas jika AS Lakukan Penyerangan

JawaPos.com - Militer Iran bakal menyerang balik target, jika Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap negara tersebut.

Pernyataan itu dilontarkan Pemerintah Iran lewat siaran televisi negara setempat pada Rabu (22/4).

Juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari menyatakan ancaman berulang dari Presiden Donald Trump dan komandan militer AS.

"Pasukan kami kuat dan mumpuni. Mereka telah lama berada dalam kondisi siaga penuh dan siap bertindak kapan saja," kata Zolfaghari.

"Jika terjadi agresi atau tindakan apa pun terhadap Republik Islam Iran, pasukan Iran segera menyerang target yang telah ditentukan dengan kekuatan penuh," tegasnya.

Pernyataan Zolfaghari itu muncul setelah Trump pada Selasa mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan.

Ia juga menegaskan bahwa blokade laut terhadap pelabuhan Iran tetap diberlakukan dan telah memerintahkan militer AS untuk mempertahankannya.