Iran Nyatakan akan Membalas jika AS Lakukan Penyerangan

Ilustrasi armada angkatan laut Iran berpatroli di Selat Hormuz dengan kapal tanker minyak melintas di kejauhan. (Gemini AI)
JawaPos.com - Militer Iran bakal menyerang balik target, jika Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap negara tersebut.
Pernyataan itu dilontarkan Pemerintah Iran lewat siaran televisi negara setempat pada Rabu (22/4).
Juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari menyatakan ancaman berulang dari Presiden Donald Trump dan komandan militer AS.
"Pasukan kami kuat dan mumpuni. Mereka telah lama berada dalam kondisi siaga penuh dan siap bertindak kapan saja," kata Zolfaghari.
"Jika terjadi agresi atau tindakan apa pun terhadap Republik Islam Iran, pasukan Iran segera menyerang target yang telah ditentukan dengan kekuatan penuh," tegasnya.
Pernyataan Zolfaghari itu muncul setelah Trump pada Selasa mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan.
Ia juga menegaskan bahwa blokade laut terhadap pelabuhan Iran tetap diberlakukan dan telah memerintahkan militer AS untuk mempertahankannya.
Menurut Trump, gencatan senjata akan diperpanjang hingga Iran mengajukan apa yang ia sebut sebagai "proposal terpadu." (*)
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara