Panas! Delegasi AS Tiba di Islamabad untuk Putaran Baru Negosiasi dengan Iran

JawaPos.com - Setidaknya dua pesawat AS yang membawa delegasi tingkat lanjut mendarat di Islamabad pada Minggu (19/4) hari ini, menjelang kemungkinan putaran kedua pembicaraan penting dengan pihak Iran.

Seperti dilansir dari Anadolu, kabar ini didapat dari beberapa sumber Pakistan yang mengetahui perkembangan tersebut. Pesawat-pesawat tersebut mendarat di Islamabad sebelum para delegasi pindah ke hotel bintang lima.

Kedatangan tim AS terjadi ketika pemerintah Pakistan pada Minggu (19/4) memberlakukan pengamanan ketat di ibu kota Islamabad dan kota garnisun Rawalpindi yang berdekatan. Hal ini memperkuat laporan bahwa putaran kedua pembicaraan penting AS-Iran akan segera berlangsung.

Pihak berwenang menutup semua jalan penghubung menuju hotel bintang lima yang menjadi tempat penyelenggaraan putaran pertama pembicaraan pada 11 dan 12 April kemarin, dan diperkirakan akan menjadi tempat penyelenggaraan putaran kedua pembicaraan juga.

“Karena kedatangan delegasi asing di Islamabad, Zona Merah dan Zona Merah yang Diperluas akan tetap ditutup sepenuhnya untuk semua jenis lalu lintas,” kata kepolisian Islamabad dalam sebuah pernyataan pada tanggal X.

Pemerintahan ibu kota juga memerintahkan penangguhan transportasi umum ke dan dari Islamabad sampai ada perintah lebih lanjut. Universitas dan perguruan tinggi pun ikut ditutup hingga 26 April.

Pihak berwenang juga meminta para mahasiswa untuk segera mengosongkan asrama universitas.

Hotel bintang lima lainnya, yang diharapkan akan digunakan untuk akomodasi para pejabat yang berkunjung dari kedua delegasi di Islamabad, juga telah dikosongkan, menurut sumber pemerintah Pakistan.

Ribuan personel polisi dan paramiliter telah dikerahkan untuk pengamanan di seluruh ibu kota. Putaran kedua pembicaraan kemungkinan akan melibatkan tim tingkat teknis dari pihak AS dan Iran..