Rian Alfianto
17 April 2026, 17.53 WIB

Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata 10 Hari di Lebanon, Buka Jalan Diplomasi Besar AS–Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari di Lebanon yang mulai berlaku sejak tengah malam Kamis (16/4). 

Langkah ini disebut sebagai pintu masuk menuju pertemuan penting antara pemimpin Israel dan Lebanon pekan depan, sekaligus membuka peluang kesepakatan damai yang lebih luas antara AS dan Iran.

Dalam pernyataannya di media sosial, Donald Trump menyebut kesepakatan tersebut tercapai setelah melakukan 'pembicaraan luar biasa' secara terpisah dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Gencatan senjata ini terjadi di tengah eskalasi konflik di Lebanon, di mana Israel sebelumnya melancarkan serangan udara besar-besaran untuk menargetkan kelompok milisi Hizbullah yang didukung Iran.

Netanyahu menyambut kesepakatan ini sebagai peluang menuju 'perdamaian bersejarah'. Namun, ia menegaskan bahwa pelucutan senjata Hizbullah tetap menjadi syarat utama.

“Kami memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan damai bersejarah dengan Lebanon,” ujar Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi sebagaimana dikutip via Guardian.

Ia juga menambahkan bahwa Israel akan tetap mempertahankan zona keamanan sejauh 10 kilometer di sepanjang perbatasan selatan Lebanon.

Sementara itu, Donald Trump tidak mengungkap banyak detail tambahan terkait kesepakatan tersebut, selain durasi dan waktu mulai gencatan senjata. Ia juga menyatakan kemungkinan akan mengunjungi Lebanon pada waktu yang tepat.

Di sisi lain, militer Lebanon memperingatkan warga yang mengungsi dari wilayah selatan agar tidak terburu-buru kembali. Peringatan ini muncul setelah masih adanya laporan penembakan sporadis meski gencatan senjata telah diberlakukan.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, kesepakatan tersebut melarang Israel melakukan operasi militer ofensif di Lebanon. Namun, masih memberikan ruang untuk tindakan 'membela diri', termasuk terhadap serangan yang direncanakan atau sedang berlangsung.

