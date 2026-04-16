PM Greenland Khawatir Negaranya Jadi Target AS Selamjutnya setelah Venezuela

Ilustrasi peta Greenland. (BBC).
JawaPos.com-Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan bahwa pulau tersebut berpotensi menjadi target berikutnya Amerika Serikat (AS) setelah Venezuela, menyusul kembali mencuatnya keinginan Presiden AS Donald Trump untuk menguasai Greenland.
"Masyarakat Greenland, banyak dari mereka berpikir seperti itu, 'kami mungkin berikutnya', dan saya tahu negara lain juga berpikir demikian; dan itu sangat disayangkan," kata Nielsen kepada penyiar NBC, Rabu (15/4), saat ditanya apakah ia meyakini Greenland bisa menjadi target berikutnya.
Nielsen mengatakan keinginan Trump untuk memiliki atau mengendalikan Greenland telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, terutama selama eskalasi terbaru hingga sebagian orang ragu untuk meninggalkan anak-anak mereka di taman kanak-kanak dan membatalkan pesta serta pertemuan yang telah direncanakan.
"Banyak orang merasa tidak aman. Sebagian merasa takut. Kini, bagi banyak orang, perasaan itu berubah menjadi kemarahan," kata Nielsen.
Dia pun menegaskan bahwa Greenland tidak akan diserahkan atau dijual kepada kekuatan asing mana pun.
"Jika mereka melakukan sesuatu terhadap infrastruktur kami, maka tentu kami harus siap," tegasnya.
Nielsen juga menyampaikan ketidakpastian mengenai apakah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan membela Greenland jika diperlukan.
"Saya tidak tahu apakah NATO akan memberikan jaminan untuk berperang demi kami melawan sekutu lain. Kami semua masih sekutu," ujarnya.
