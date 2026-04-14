Jadi Korban Serangan AS-Israel, Iran Tuntut Negara Arab Bayar Ganti Rugi atas Serangan ke Teheran

Perundingan Islamabad antara Iran dan AS gagal. (Istimewa)
JawaPos.com - Di tengah situasi stagnan perundingan, Teheran menuntut kompensasi dari Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), dan Yordania atas peran mereka dalam operasi militer gabungan AS-Israel terhadap Iran. Demikian isi surat dari Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani.
Iravani mengirimkan surat tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Bahrain, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB pada April.
"Mengingat hal tersebut di atas, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Arab Saudi, Negara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kerajaan Hashemite Yordania ... Harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas semua kerusakan materiil dan moral sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum internasional," demikian isi surat tersebut, sebagaimana dikutip RIA Novosti, Senin (13/4).
Ia menegaskan bahwa negara-negara yang disebutkan itu tidak hanya menyediakan wilayah mereka untuk agresi terhadap Iran, tetapi dalam beberapa kasus, mereka juga terlibat langsung dalam melancarkan "serangan bersenjata ilegal yang menargetkan objek sipil" di Iran.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026