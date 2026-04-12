Israel Ancam Serang Iran Lagi: Jika Tak Ada Kesepakatan, Perang Berlanjut

JawaPos.com - Para menteri Israel pada Minggu (12/4) mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali serangan terhadap Iran, dengan Menteri Energi Eli Cohen mengatakan bahwa Teheran dapat diserang jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

"Masalah nuklir bersifat internasional, dan bagus bahwa (Presiden AS Donald) Trump telah menetapkan garis merah pada masalah ini," kata Cohen kepada harian Israel Yedioth Ahronoth seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (12/4).

"Jika tidak ada kesepakatan, Iran dapat diserang," tambahnya.

Mengenai Lebanon, di mana tentara Israel telah memperluas serangannya, Cohen mengatakan Israel seharusnya tidak hanya menyerang pasukan militer, tetapi juga fasilitas dan infrastruktur Lebanon.

"Saya telah mengatakan ini di kabinet. Saya tidak melihat peluang keberhasilan yang tinggi untuk negosiasi ini," katanya.

Hal ini terjadi setelah Tel Aviv dan Beirut sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama mereka di Washington pada 14 April yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata dan memulai pembicaraan langsung.

Dalam sebuah wawancara dengan Channel 14, Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat mengklaim bahwa AS akan mencapai tujuannya dari perang dengan Iran.

“Para pejabat Iran tidak memahami tekad Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kita akan kembali berperang dan mencapai tujuannya,” ungkapnya.

Dalam sebuah unggahan di perusahaan media sosial AS X, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel Miki Zoha mengatakan bahwa ketegasan Washington dalam mencegah Iran memperoleh senjata nuklir mencerminkan koordinasi dengan Israel. Hal ini sekaligus mengklaim bahwa mereka akan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir.