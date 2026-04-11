Israel Gempur Lebanon Jelang Negosiasi Washington, Tolak Libatkan Hizbullah dalam Gencatan Senjata

JawaPos.com - Serangan Israel ke Lebanon kembali meningkat meski jalur diplomasi mulai dibuka. Menjelang pertemuan penting di Washington, Israel menegaskan tidak akan membahas gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

Pernyataan ini muncul saat militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan di wilayah selatan Lebanon.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 10 orang tewas, termasuk tiga petugas darurat, dalam serangan terbaru pada Sabtu.

Media pemerintah menyebut serangan udara menghantam lebih dari selusin lokasi, termasuk kawasan permukiman di distrik Nabatieh.

Salah satu serangan bahkan menghancurkan bangunan tempat tinggal, memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung. Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, memastikan bahwa negaranya siap memulai negosiasi formal dengan Lebanon.

Namun, ia menegaskan garis tegas, Israel menolak membahas gencatan senjata dengan Hizbullah yang dianggap sebagai 'hambatan utama perdamaian.'

Mengutip Al-Jazeera, dari pihak Lebanon, respons terhadap rencana negosiasi tidak sepenuhnya solid. Politisi yang berafiliasi dengan Hizbullah, Hassan Fadlallah, menolak keras rencana dialog langsung dengan Israel.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran konstitusi dan berpotensi memperdalam perpecahan internal di Lebanon.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, pertemuan antara delegasi Israel dan Lebanon dijadwalkan berlangsung di Washington pekan depan, setelah komunikasi awal dilakukan pada Jumat malam.