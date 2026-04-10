Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
10 April 2026, 16.13 WIB

Putin Umumkan Gencatan Senjata dengan Ukraina Selama Libur Paskah

Presiden Rusia Vladimir Putin yang memimpin konsolidasi kekuasaan politik dan ekonomi di tengah perang Ukraina (RBC Ukraine) - Image

Presiden Rusia Vladimir Putin yang memimpin konsolidasi kekuasaan politik dan ekonomi di tengah perang Ukraina (RBC Ukraine)

JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (9/4) mengumumkan gencatan senjata sehubungan dengan liburan Paskah mulai pukul 16:00 waktu Moskow (13:00 GMT atau 20:00 WIB) pada Jumat hingga Sabtu pekan ini, demikian menurut Kremlin, dikutip dari ANTARA.

"Berdasarkan keputusan panglima tertinggi angkatan bersenjata Rusia, Vladimir Putin, sehubungan dengan libur Paskah Ortodoks, diumumkan gencatan senjata mulai pukul 16:00 waktu setempat pada 11 April hingga 12 April 2026," kata Kremlin melalui sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov telah diinstruksikan untuk menghentikan peperangan pada seluruh arena selama gencatan senjata Paskah, katanya.

Disebutkan pula bahwa pasukan Rusia telah diinstruksikan untuk bersiap mencegah kemungkinan adanya provokasi oleh musuh selama gencatan senjata berlangsung.

Menurut Kremlin, Rusia berharap pihak Ukraina akan melakukan langkah serupa.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore