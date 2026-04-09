Presiden Turki-PM Pakistan Bahas Gencatan Senajata di Iran

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
JawaPos.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif membahas soal gencatan senjata di Iran. Hal itu dikatakan Erdogan melalui pembicaraan via telepon dengan Sharif.
"Presiden Erdogan berterima kasih kepada Perdana Menteri Sharif atas perannya dalam proses gencatan senjata," menurut pernyataan tersebut dilansir dari Antara, Kamis (9/4).
"Presiden Erdogan menyatakan bahwa periode gencatan senjata selama dua minggu harus dimanfaatkan secara efektif, Dia juga menegaskan kembali bahwa Turki akan terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas yang langgeng," imbuh pernyataan itu.
Sebaliknya, Perdana Menteri Pakistan juga berterima kasih kepada Erdogan atas kontribusinya terhadap proses perdamaian.
Ingkari Kesepakatan, AS Sebut Lebanon Tidak Masuk dalam Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Iran
Pada Selasa malam, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua minggu dengan Iran, dan memastikan bahwa Iran juga telah setuju untuk membuka Selat Hormuz.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian mengatakan bahwa Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS pada Jumat di ibu kota Pakistan, Islamabad.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven