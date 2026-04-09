Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
09 April 2026, 22.01 WIB

Presiden Turki-PM Pakistan Bahas Gencatan Senajata di Iran

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. - Image

JawaPos.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif membahas soal gencatan senjata di Iran. Hal itu dikatakan Erdogan melalui pembicaraan via telepon dengan Sharif.

"Presiden Erdogan berterima kasih kepada Perdana Menteri Sharif atas perannya dalam proses gencatan senjata," menurut pernyataan tersebut dilansir dari Antara, Kamis (9/4).

"Presiden Erdogan menyatakan bahwa periode gencatan senjata selama dua minggu harus dimanfaatkan secara efektif, Dia juga menegaskan kembali bahwa Turki akan terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas yang langgeng," imbuh pernyataan itu.

Sebaliknya, Perdana Menteri Pakistan juga berterima kasih kepada Erdogan atas kontribusinya terhadap proses perdamaian.

Pada Selasa malam, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua minggu dengan Iran, dan memastikan bahwa Iran juga telah setuju untuk membuka Selat Hormuz.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian mengatakan bahwa Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS pada Jumat di ibu kota Pakistan, Islamabad.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore