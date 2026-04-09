Presiden Turki-PM Pakistan Bahas Gencatan Senajata di Iran

JawaPos.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif membahas soal gencatan senjata di Iran. Hal itu dikatakan Erdogan melalui pembicaraan via telepon dengan Sharif.

"Presiden Erdogan berterima kasih kepada Perdana Menteri Sharif atas perannya dalam proses gencatan senjata," menurut pernyataan tersebut dilansir dari Antara, Kamis (9/4).



"Presiden Erdogan menyatakan bahwa periode gencatan senjata selama dua minggu harus dimanfaatkan secara efektif, Dia juga menegaskan kembali bahwa Turki akan terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas yang langgeng," imbuh pernyataan itu.



Sebaliknya, Perdana Menteri Pakistan juga berterima kasih kepada Erdogan atas kontribusinya terhadap proses perdamaian.