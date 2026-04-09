Pemerintah RI Sambut Baik Gencatan Senjata Iran–AS, Harap Berlanjut ke Perdamaian Permanen

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang. (Kemlu RI/Antara)
JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) setelah konflik yang berlangsung selama lebih nyaris 40 hari terakhir.
Langkah ini dinilai dapat mendorong deeskalasi global sekaligus mencerminkan itikad baik kedua negara untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi.
Indonesia berharap kesepakatan tersebut menjadi titik awal menuju perdamaian yang lebih permanen di antara kedua belah pihak.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan untuk jangka waktu dua minggu.
“Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya dari para pihak terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi,” kata Yvonne Mewengkang, Kamis (9/4).
Ia menambahkan, Indonesia memandang momentum ini sebagai langkah awal yang positif untuk mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan.
Pemerintah juga terus menekankan pentingnya semua pihak menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik.
Ia memastikan, Indonesia akan terus mendukung setiap upaya diplomasi yang konstruktif, termasuk yang berpotensi menghasilkan penyelesaian permanen dengan tetap mengutamakan perlindungan warga sipil.
Sebelumnya, pada Selasa (7/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan AS telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan, menyusul aksi saling serang sejak 28 Februari 2026.
