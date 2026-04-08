Rian Alfianto
08 April 2026, 17.29 WIB

Iran Siap Hentikan Operasi Militer Jika Serangan Dihentikan, Menlu Abbas Araghchi Buka Peluang Deeskalasi

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Sinyal kuat deeskalasi konflik datang dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa negaranya siap menghentikan operasi militer jika serangan terhadap Iran juga dihentikan.

Pernyataan ini disampaikan Araghchi di tengah meningkatnya upaya diplomasi dan mediasi internasional untuk meredakan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Jika serangan terhadap Iran dihentikan, angkatan bersenjata kami yang kuat akan menghentikan operasi defensif mereka,” ujar Araghchi melalui platform X, Rabu (8/4).

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya deeskalasi yang tengah berlangsung, seiring komunikasi diplomatik yang terus dilakukan.

Jaminan Hormuz Dibuka Sementara

Selain membuka peluang penghentian operasi militer, Iran juga memberikan sinyal konkret dengan menjamin jalur aman di Selat Hormuz selama dua pekan.

Araghchi menyebut, akses pelayaran akan dibuka melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, dengan mempertimbangkan aspek teknis di lapangan.

Langkah ini menjadi krusial mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia, yang sebelumnya sempat ditutup Iran sebagai respons atas serangan militer.

Artikel Terkait
Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal - Image
Internasional

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal

10 April 2026, 16.47 WIB

Iran Sebut Langkah Gencatan Senjata dan Perundingan Sudah Disetujui Mojtaba Khamenei - Image
Internasional

Iran Sebut Langkah Gencatan Senjata dan Perundingan Sudah Disetujui Mojtaba Khamenei

10 April 2026, 16.27 WIB

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz - Image
Internasional

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz

10 April 2026, 16.15 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

