Iran Siap Hentikan Operasi Militer Jika Serangan Dihentikan, Menlu Abbas Araghchi Buka Peluang Deeskalasi

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera).
JawaPos.com - Sinyal kuat deeskalasi konflik datang dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa negaranya siap menghentikan operasi militer jika serangan terhadap Iran juga dihentikan.
Pernyataan ini disampaikan Araghchi di tengah meningkatnya upaya diplomasi dan mediasi internasional untuk meredakan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya.
“Jika serangan terhadap Iran dihentikan, angkatan bersenjata kami yang kuat akan menghentikan operasi defensif mereka,” ujar Araghchi melalui platform X, Rabu (8/4).
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya deeskalasi yang tengah berlangsung, seiring komunikasi diplomatik yang terus dilakukan.
Jaminan Hormuz Dibuka Sementara
Selain membuka peluang penghentian operasi militer, Iran juga memberikan sinyal konkret dengan menjamin jalur aman di Selat Hormuz selama dua pekan.
Araghchi menyebut, akses pelayaran akan dibuka melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, dengan mempertimbangkan aspek teknis di lapangan.
Langkah ini menjadi krusial mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia, yang sebelumnya sempat ditutup Iran sebagai respons atas serangan militer.
