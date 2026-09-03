Baja Berstandar SNI Jadi Bagian Penting dalam Konstruksi Gedung Bertingkat

JawaPos.com - Komponen baja dengan spesifikasi yang sesuai dengan perhitungan struktur yang tepat menjadi salah satu material yang dibutuhkan dalam pembangunan konstruksi gedung bertingkat. Ini membuat pabrik baja dan supplier baja menjadi bagian dari rantai pasok proyek konstruksi baja.

Ketersediaan besi baja perlu diikuti kesesuaian spesifikasi. Bagi kontraktor atau fabrikator yang hendak beli baja, beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi ukuran, grade, standar produk, dokumen material, hingga jadwal ketersediaannya.

Salah satu steel manufacturer Indonesia yang memproduksi baja profil di Indonesia adalah PT Garuda Yamato Steel (GYS), pabrik baja di Indonesia yang memiliki fasilitas produksi di kawasan Cikarang, Bekasi, dengan fokus pada long steel.

Perusahaan memproduksi kelompok baja profil hot rolled berupa baja H Beam, IWF atau WF, Channel atau baja UNP, serta Equal Angle atau baja siku. Kelompok produk ini termasuk structural steel maupun section steel karena karakteristik penampangnya, sementara istilah Structured Steel kadang muncul dalam pencarian digital untuk merujuk produk sejenis. Setiap profil mempunyai karakteristik penampang dan fungsi berbeda dalam sebuah struktur.

Presiden Direktur PT Garuda Yamato Steel Tony Taniwan mengatakan kesesuaian spesifikasi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses produksi.

"Kami menyadari bahwa setiap proyek konstruksi gedung memiliki profil risiko yang tinggi. Kesalahan pemilihan material dapat berdampak pada keselamatan publik," ujar Tony.

Menurut dia, pengendalian dilakukan terhadap karakteristik mekanis maupun komposisi material sebelum produk digunakan pada proyek, termasuk untuk lini baja profil mutu tinggi dan produk seismic resistant steel Indonesia.

Produk baja profil diproduksi dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia sesuai kelompok dan ruang lingkup masing-masing produk. Dalam proses produksinya, GYS menggunakan teknologi Electric Arc Furnace (EAF) dengan scrap yang telah diseleksi sebagai salah satu bahan baku.

Scrap kemudian dilebur menggunakan panas dari busur listrik, sebelum melalui tahapan pemurnian dan pembentukan menjadi produk baja profil, termasuk produk dengan spesifikasi high strength untuk kebutuhan proyek tertentu.