Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 22.28 WIB

Kasus Dugaan Manipulasi Saham HYBE, Bang Si-hyuk dan Sejumlah Eksekutif Diserahkan ke Jaksa 

Bang si hyuk (x @kpop_herald)

JawaPos.com – Kasus dugaan perdagangan saham ilegal yang melibatkan Bang Si-hyuk, Chairman HYBE, memasuki babak baru. Menurut laporan Dispatch, kepolisian menyerahkan Bang Si-hyuk ke Kejaksaan Distrik Seoul Selatan tanpa penahanan atas dugaan pelanggaran Capital Market Act. Sejumlah eksekutif lain juga ikut dilimpahkan dalam perkara yang sama.

Mereka yang turut dilaporkan antara lain CEO HYBE berinisial Lee, mantan CFO Kwon, CEO Easton PE Yang, serta CEO New Main Equity Kim.

Penyelidikan ini telah berlangsung selama sekitar satu tahun sembilan bulan setelah kepolisian menerima laporan mengenai dugaan keuntungan tidak sah yang diperoleh dalam proses pencatatan saham HYBE di bursa.

Bang Si-hyuk diduga memberikan informasi yang menyesatkan kepada investor lama pada 2019 dengan menyebut bahwa HYBE tidak memiliki rencana untuk melakukan IPO.

Para investor kemudian menjual saham mereka kepada sebuah perusahaan dana ekuitas swasta tertentu. Di sisi lain, menurut dugaan polisi, persiapan untuk melakukan IPO sebenarnya telah berlangsung.

Situasi tersebut menjadi sorotan karena sekitar satu tahun setelah para investor menjual sahamnya, HYBE akhirnya resmi melantai di bursa.

Kepolisian menduga Bang Si-hyuk dan pihak terkait memperoleh sebagian keuntungan dari transaksi tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan perusahaan ekuitas swasta sebelum proses pencatatan saham berlangsung.

Kepolisian memperkirakan total keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah oleh Bang Si-hyuk dan pihak lainnya mencapai 263,1 miliar won.

Sebelum proses penuntutan, polisi juga mengajukan permohonan penyitaan sementara aset kepada pengadilan dan keputusan penyitaan atas jumlah tersebut telah dikeluarkan.

Meski demikian, pihak Bang Si-hyuk tetap membantah adanya tindakan ilegal dalam proses IPO HYBE. Tim hukumnya menyatakan bahwa mereka berharap dugaan tersebut dapat diselesaikan secara transparan melalui proses hukum yang akan berjalan.

Dengan pelimpahan perkara ke kejaksaan, perhatian kini tertuju pada keputusan jaksa terkait langkah hukum berikutnya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore