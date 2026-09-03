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Leni Setya Wati
Kamis, 3 September 2026 | 20.59 WIB

Pertama Kali Main Teater, Hong Jong-hyun Ungkap Alasan Bergabung di ‘Closer’ 

hong jong hyun (dispatch)
hong jong hyun (dispatch
 
JawaPos.com – Hong Jong-hyun memperluas kiprahnya ke dunia teater lewat pertunjukan Closer.
 
Tim produksi menggelar presentasi produksi pada 2 September di Eum Center, Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul.
 
Sejumlah pemain turut hadir, di antaranya Oh Man-seok, Bae Soo-bin, Hong Woo-jin, Choi Kang-hee, Lisa, Jang Hee-jin, hingga Hong Jong-hyun.
 
Closer mengambil latar London pada era 1990-an dan mengikuti kisah empat pria serta wanita yang kehidupannya perlahan saling terhubung.
 
Cerita tidak hanya mengeksplorasi hubungan romantis keempat karakter, tetapi juga mengungkap sisi gelap cinta melalui obsesi, keserakahan, kebohongan, dan pencarian kebenaran.
 
Dalam pertunjukan tersebut, Hong Jong-hyun dipercaya memerankan Dan, seorang reporter yang bekerja menulis berita kematian.
 
Dan merupakan sosok yang berada dalam kebingungan emosional ketika harus berhadapan dengan Alice dan Anna.
 
Peran tersebut menjadi tantangan baru bagi Hong Jong-hyun karena Closer sekaligus menandai debutnya di panggung teater sejak memulai karier sebagai aktor.
 
Hong Jong-hyun mengaku sudah lama memiliki keinginan untuk mencoba teater, tetapi baru kali ini mendapatkan kesempatan yang tepat. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikmati Closer di masa lalu.
 
Setelah kembali menyaksikan kisah tersebut ketika usianya lebih dewasa, ia merasakan perspektif yang berbeda sehingga semakin tertarik untuk menghidupkan cerita tersebut di atas panggung.
 
Mengenai karakter Dan, Hong Jong-hyun menggambarkannya sebagai sosok yang pandai berbicara, humoris, dan cukup aktif ketika tertarik kepada seseorang.
 
Namun, perubahan Dan menjadi salah satu daya tarik utama pertunjukan. Ia awalnya terlihat polos, tetapi perlahan berubah setelah bertemu Alice.
 
Meski mampu mencintai dengan tulus, Dan juga memperlihatkan sisi egois ketika perasaan tersebut semakin dalam.
 
Closer akan dipentaskan mulai 15 September hingga 6 Desember 2026 di Yes24 Stage, Dongsung-dong, Jongno-gu, Seoul.
 
Hong Jong-hyun dijadwalkan langsung naik panggung pada hari pertama pertunjukan, sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan kariernya sebagai aktor teater.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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