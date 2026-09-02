Misteri Kasus Tupac Shakur Mulai Menemukan Titik Terang Setelah 30 Tahun Berlalu

Tupac Shakur (The Guardian)
JawaPos.com – Tupac Shakur telah meninggal sejak 30 tahun lalu setelah kasus diungkapkan juri di Las Vegas yang menyatakan Duane “Keffe D” Davis bersalah atas kematian ikon hip-hop tersebut pada 1996.
Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (2/9), Putusan terhadap mantan pemimpin geng South Side Compton Crips berusia 63 tahun itu memberikan kelegaan bagi keluarga Shakur yang telah menunggu kepastian hukum selama tiga dekade.
Jaksa menilai Davis berperan sebagai pengendali di lapangan dalam aksi penembakan yang diduga dilatarbelakangi keinginan membalas dendam setelah perkelahian antara Shakur dan keponakannya, Orlando “Baby Lane” Anderson.
Kasus pembunuhan Shakur selama puluhan tahun dipenuhi teori konspirasi dan kritik terhadap penanganan penyelidikan oleh Kepolisian Las Vegas karena tidak menghasilkan penangkapan.
Titik balik kasus muncul setelah Davis menerbitkan memoar pada 2019 yang memuat pengakuan mengenai keterlibatannya dalam rangkaian peristiwa penembakan terhadap Shakur.
Memoar tersebut kemudian menjadi salah satu bukti penting dalam persidangan, meskipun tim pembela berpendapat isi buku itu telah dilebih-lebihkan demi keuntungan pribadi.
Shakur ditembak dari sebuah kendaraan saat berada di Las Vegas setelah menyaksikan pertandingan tinju Mike Tyson pada September 1996 dan meninggal beberapa hari kemudian dalam usia 25 tahun.
Kematian rapper yang tengah berada di puncak karier itu menjadikannya salah satu misteri terbesar dalam sejarah hip-hop, terlebih setelah rivalnya, Christopher Wallace atau The Notorious BIG, juga dibunuh kurang dari enam bulan kemudian.
Setelah putusan bersalah pada Senin, hakim menjadwalkan sidang pembacaan hukuman terhadap Davis pada 13 Oktober, sekaligus menandai babak baru dalam kasus yang telah membayangi dunia musik selama tiga dekade.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya