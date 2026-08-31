Agensi Hong Min-ki Tempuh Jalur Hukum, Bantah Klaim Kekerasan dan Paksa Aborsi 

hong min ki (x @tang_kira)

JawaPos.com – Fable Company selaku agensi Hong Min-ki mengumumkan pada 27 Agustus bahwa pihaknya telah mengajukan laporan kepada aparat penegak hukum sebanyak dua kali, yakni pada 21 dan 24 Agustus, terkait sejumlah tindakan yang diduga dilakukan oleh seorang perempuan berinisial A.

Menurut laporan Dispatch, laporan tersebut mencakup dugaan pemalsuan dokumen pribadi, percobaan pemerasan, pencemaran nama baik melalui jaringan informasi dan komunikasi, serta pelanggaran Undang-Undang tentang Pidana Stalking.

Kasus ini bermula setelah A mengklaim pada 19 Agustus bahwa Hong Min-ki melakukan kekerasan dalam hubungan asmara dan memberikan tekanan agar dirinya melakukan aborsi.

A disebut menyertakan sejumlah bukti untuk mendukung klaim tersebut, termasuk rekaman atau isi percakapan telepon dengan Hong Min-ki, catatan medis, serta foto hasil ultrasonografi.

Tuduhan tersebut kemudian mendapat bantahan dari pihak Hong Min-ki yang mengakui keduanya memang pernah menjalin hubungan, tetapi membantah telah melakukan kekerasan maupun memaksanya melakukan aborsi.

Pihak Hong Min-ki memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum untuk mengungkap kebenaran di balik berbagai klaim yang beredar. Agensi menyatakan bahwa fakta sebenarnya akan ditentukan melalui proses penyelidikan.

Mereka juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut hanya melalui pernyataan di media, melainkan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum.

Agensi turut memberikan penjelasan mengenai insiden yang terjadi pada dini hari 23 Agustus. Menurut pernyataan mereka, A mendatangi kediaman Hong Min-ki, membunyikan bel, kemudian membuat keributan dengan menangis dan mengeluarkan kata-kata kasar hingga polisi datang ke lokasi.

Fable Company juga membantah klaim yang disampaikan saudara laki-laki A mengenai kejadian tersebut. Agensi menyebut polisi meminta bantuan gabungan dari 119 pada dini hari dan A akhirnya dibawa menggunakan ambulans.

Dalam perkembangan berikutnya, polisi dilaporkan telah menerapkan larangan mendekati A dalam radius 100 meter serta larangan menghubungi melalui sarana telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang tentang Hukuman terhadap Tindak Pidana Stalking.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penanganan kasus setelah adanya laporan dan situasi yang terjadi antara kedua pihak.

Fable Company menegaskan bahwa kebenaran substantif serta tanggung jawab hukum dari masing-masing pihak akan ditentukan melalui penyelidikan.

Agensi juga meminta publik untuk tidak terburu-buru memperbanyak atau menyebarkan klaim yang belum terverifikasi hingga proses hukum selesai.