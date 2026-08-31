Tim Curry Meninggal Dunia, Aktor Legendaris 'Rocky Horror' dan 'Home Alone 2' Berpulang 

Tim curry (x @popbase)

JawaPos.com – Tim Curry meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles pada 26 Agustus 2026 dalam usia 80 tahun. Dikutip dari dispatch, Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh manajer sekaligus sahabat lamanya, Marcia Hurwitz.

Penyebab kematian tidak diungkapkan. Curry sebelumnya mengalami stroke serius pada 2012 yang berdampak panjang terhadap kemampuan bergeraknya dan membuatnya menggunakan kursi roda.

Nama Tim Curry juga begitu familiar bagi penonton Indonesia dan Asia melalui 'Home Alone 2: Lost in New York' (1992). Dalam film tersebut, ia memerankan Hector, manajer Hotel Plaza yang mencurigai Kevin McCallister dan terus mengejarnya.

Perpaduan ekspresi tajam dengan gaya komedi khas Curry membuat karakter tersebut menjadi salah satu penampilan pendukung yang mudah diingat dari film populer tersebut.

Lahir di Inggris pada 1946, Curry mengawali karier panggungnya melalui musikal 'Hair' di London pada akhir 1960-an. Setelah itu, ia membangun karier lintas medium, mulai dari panggung teater, film, televisi, hingga pengisi suara.

Selain Home Alone 2, ia juga dikenal melalui Clue, Legend, serta adaptasi televisi It yang membuatnya tampil menyeramkan sebagai Pennywise.

Namun, karakter yang paling melekat dengan namanya adalah Dr. Frank-N-Furter dalam The Rocky Horror Picture Show (1975). Peran tersebut sebelumnya ia bawakan dalam produksi panggung The Rocky Horror Show dan kemudian membawanya ke layar lebar.

Penampilannya yang berani dan tidak konvensional membuat Curry menjadi ikon budaya pop sekaligus membantu film tersebut berkembang menjadi salah satu karya kultus paling berpengaruh.

Curry juga menunjukkan kemampuan luar biasa di dunia teater. Sepanjang kariernya, ia memperoleh tiga nominasi Tony untuk penampilannya dalam Amadeus, My Favorite Year, dan Spamalot.

Ia turut dikenal sebagai pengisi suara produktif dan memenangkan Daytime Emmy berkat perannya sebagai Captain Hook dalam Peter Pan and the Pirates.

Kepergian Tim Curry menutup perjalanan panjang seorang aktor yang dikenal berani mengambil karakter tak biasa dan selalu meninggalkan kesan kuat.

Meski kondisi kesehatannya membatasi mobilitas sejak stroke, Curry tetap berkarya hingga tahun-tahun terakhir hidupnya.