Bae Nara Gabung Running Crew Kian84 di I Live Alone, Jun Hyun Moo Langsung Protes 

bae nara (x @kdramasdiary)

JawaPos.com – I Live Alone menghadirkan momen menarik ketika Bae Nara bergabung dengan komunitas lari bentukan Kian84 yang diberi nama Real Run Crew.

Dikutip dari The Chosun, dalam tayangan yang disiarkan MBC, Kian84 mengajak Minho SHINee dan Bae Nara untuk berlari bersama setelah ketiganya sering berbincang mengenai olahraga dan kebiasaan berlari.

Ide membentuk Real Run Crew berawal dari obrolannya dengan Minho yang kerap membahas jarak lari hingga metode latihan.

Di sisi lain, Bae Nara juga sering mengajukan pertanyaan serupa kepada Kian84. Kesamaan tersebut akhirnya membuat mereka sepakat menentukan satu hari untuk berlari bersama hingga lahirlah komunitas kecil yang dipenuhi semangat olahraga.

Bagi Minho, momen lari perdana bersama Kian84 terasa begitu spesial. Ia mengaku selalu menghargai pengalaman pertama dan merasa antusias akhirnya bisa berlari bersama sang kreator webtoon.

Sementara itu, Bae Nara tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ia mengungkapkan bahwa Kian84 adalah sosok yang menginspirasinya untuk mulai menekuni olahraga lari, sehingga ajakan tersebut terasa sangat berarti.

Setelah itu, Kian84 memberikan apresiasi kepada kedua rekannya. Ia menilai Minho rela menyesuaikan kecepatan agar tetap bisa berlari bersama, sementara Bae Nara berhasil mempertahankan ritme meski berlari lebih cepat dari kemampuan biasanya. Pengalaman tersebut membuat Kian84 optimistis dengan masa depan Real Run Crew.

Suasana makin meriah ketika Bae Nara melontarkan candaan yang membandingkan Real Run Crew dengan komunitas Fun Run milik Jun Hyun Moo.

Mendengar hal itu, Jun Hyun Moo langsung berseloroh bahwa dirinya harus mencari dua anggota baru setelah "kehilangan" Bae Nara. Candaan tersebut sukses mengundang tawa para pengisi acara dan penonton.

Di akhir acara, Real Run Crew pun mulai membagi peran masing-masing. Minho ditunjuk sebagai pemimpin tim latihan, sedangkan Bae Nara bersedia menjadi penanggung jawab urusan konsumsi.