Berkolaborasi dengan Majalah Singles, Zhang Hao Ungkap Kisahnya di Boys Planet, hingga Awal Baru Bersama AND2BL

JawaPos.com - Memiliki visual menawan, idol asal Korea Zhang Hao baru-baru ini berkolaborasi majalah Singles untuk pemotretan dan wawancara yang akan hadir di bulan Juli.

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (20/6), secara jujur ia menceritakan bagaimana musik telah membentuknya dari masa kecil hingga saat ini.

Berkesempatan mengambil jurusan biola klasik, ia menjadi tertarik pada K-pop setelah melihat penampilan GOT7, yang membawanya pada keputusan untuk pindah ke Korea Selatan

Memulai tantangan baru saat berkompetisi sengit sebagai kontestan di “Boys Planet,” ia berbagi, “Ketika melihat ke belakang, saya terkadang bertanya-tanya, ‘Bagaimana bisa melakukan itu?”

“Itulah mengapa saya sering kembali menonton penampilan lama, ada sebuah video yang menjadi favorit, dimana itu adalah penampilan misi pertama di ‘Boys Planet,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Itu adalah pertama kalinya saya membawakan musik K-pop di atas panggung, ketika menontonnya, aku dapat merasakan semangat.”

Zhang Hao juga mengungkapkan rasa gugup tentang awal barunya sebagai pemimpin AND2BLE, “Saya ingin menunjukkan kepada semua orang seberapa besar aku telah berkembang.”

Ia mengungkap, bahwa ia melakukan perjalanan bersama dan begadang sepanjang malam untuk berbicara, dan kerja sama tim menjadi lebih kuat sebagai hasilnya.

Sang idol juga membagikan tujuannya, dengan mengatakan, “Saya ingin menciptakan penampilan dan musik yang dapat memuaskan kelima anggota.”