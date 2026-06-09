Sooyoung SNSD dan Jung Kyung-ho Putus Setelah Menjalin Hubungan Panjang selama 14 Tahun

Sooyoung SNSD dan Jung Kyung-ho (The Korea Times)
JawaPos.com – Choi Soo-young dan Jung Kyung-ho dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka setelah bersama selama 14 tahun.
Dilansir dari laman The Korea Times pada Selasa (9/6), Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi Sooyoung yang menyatakan bahwa pasangan selebriti itu baru-baru ini memutuskan untuk berpisah.
Informasi ini mengejutkan banyak penggemar karena keduanya selama ini dikenal sebagai salah satu pasangan paling langgeng di industri hiburan Korea Selatan.
Spekulasi mengenai berakhirnya hubungan mereka mulai mencuat setelah para penggemar menyadari bahwa keduanya tidak lagi saling mengikuti akun media sosial masing-masing. Temuan tersebut dengan cepat memicu berbagai rumor di komunitas daring dan media sosial.
Setelah kabar tersebut menyebar luas, pihak agensi akhirnya memberikan konfirmasi mengenai perpisahan mereka.
Sooyoung, yang dikenal sebagai anggota Girls’ Generation, dan Jung Kyung-ho mulai menjalin hubungan pada 2012. Keduanya kemudian mengakui hubungan mereka kepada publik pada Januari 2014 setelah muncul berbagai rumor kencan.
Sejak saat itu, mereka menjadi salah satu pasangan selebriti yang paling banyak mendapat dukungan dari penggemar.
Selama bertahun-tahun, Sooyoung dan Jung Kyung-ho tidak pernah ragu menunjukkan dukungan satu sama lain dalam berbagai wawancara maupun penampilan publik.
Hubungan mereka sering dianggap sebagai contoh langka kisah cinta selebriti yang mampu bertahan lama di tengah sorotan industri hiburan. Karena itu, kabar perpisahan mereka menjadi perhatian besar bagi para penggemar dan media.
Meski dikenal sebagai pasangan teladan, keduanya kini memilih mengakhiri perjalanan asmara yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Perpisahan tersebut segera menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial dan forum penggemar.
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