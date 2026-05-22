Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Jumat, 22 Mei 2026 | 20.54 WIB

Bikin Ngakak! Curhatan Yeonjung I.O.I Soal Ikut ke Produce 101 Tuai Reaksi Kocak Netizen

Cuplikan klip yang menampilkan Yeonjung bercerita tentang masa Produce 101. (YouTube zzanbro)

 
JawaPos.com - Kembalinya member I.O.I dalam comeback reuni ke 10 tahun ini menjadi highlight hiburan Korea.
 
Bukan hanya berita comeback yang sedang menjadi sorotan namun forum komunitas Korea TheQoo tengah ramai membahas potongan klip yang memperlihatkan pengakuan Yeonjung.
 
Ia mengungkapkan masa traineenya di Starship Entertainment sebelum debut bersama WJSN dan IOI.
 
Dalam unggahan tersebut, netizen menyoroti cerita Yeonjung yang mengaku sempat kecewa karena gagal masuk grup debut WJSN. 
 
Tak lama setelah itu, ia justru langsung dikirim mengikuti survival show Produce 101. Yang membuat netizen tertawa adalah cara Yeonjung menceritakan pengalamannya. 
 
Ia bercanda mengatakan dirinya dikirim ke acara tersebut tanpa persiapan sama sekali bahkan tanpa Botox. Mendengar ucapannya, satu studio pun langsung pecah oleh tawa.
 
Candaan itu langsung viral di TheQoo dan mendapat ribuan reaksi dari netizen Korea. Banyak yang menganggap ucapan Yeonjung lucu sekaligus relatable dengan kerasnya dunia trainee idol.
 
"Kamu mengatakannya dengan lucu sekali lololol."
 
"TERTAWA TERBAHAK-BAHAK."
 
"Hahahahahahaha Yeonjeong itu lucu.
 
"Lucu banget lololol. Kamu pandai bercerita dan menghibur sekali."
 
Sebagian netizen mengatakan maksud Yeonjung bukan soal prosedur kecantikan, melainkan kurangnya persiapan dari agensi.
 
"Bukankah sebaiknya kamu sedikit merapikan penampilan sebelum debut? Ah, aku speechless lolololol. Tertawa sedikit saja."
 
"Selebriti mendapatkan perawatan profesional dari ujung kepala hingga ujung kaki di klinik dermatologi dan toko perawatan tubuh bahkan sebelum debut mereka."
 
"Botox adalah prosedur yang bahkan orang biasa pun sering lakukan, jadi apa masalahnya?... Dan intinya bukan hanya mereka melakukan Botox, tetapi mereka dibiarkan keluar tanpa perawatan yang layak."
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Zaskia Adya Mecca Menangis Dengar Curhatan Ibu di Aceh yang Rumahnya Tertimbun Tanah - Image
Infotainment

Zaskia Adya Mecca Menangis Dengar Curhatan Ibu di Aceh yang Rumahnya Tertimbun Tanah

Rabu, 3 Desember 2025 | 23.34 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore