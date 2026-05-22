Bikin Ngakak! Curhatan Yeonjung I.O.I Soal Ikut ke Produce 101 Tuai Reaksi Kocak Netizen

Cuplikan klip yang menampilkan Yeonjung bercerita tentang masa Produce 101. (YouTube zzanbro)

JawaPos.com - Kembalinya member I.O.I dalam comeback reuni ke 10 tahun ini menjadi highlight hiburan Korea.

Bukan hanya berita comeback yang sedang menjadi sorotan namun forum komunitas Korea TheQoo tengah ramai membahas potongan klip yang memperlihatkan pengakuan Yeonjung.

Ia mengungkapkan masa traineenya di Starship Entertainment sebelum debut bersama WJSN dan IOI.

Dalam unggahan tersebut, netizen menyoroti cerita Yeonjung yang mengaku sempat kecewa karena gagal masuk grup debut WJSN.

Tak lama setelah itu, ia justru langsung dikirim mengikuti survival show Produce 101. Yang membuat netizen tertawa adalah cara Yeonjung menceritakan pengalamannya.

Ia bercanda mengatakan dirinya dikirim ke acara tersebut tanpa persiapan sama sekali bahkan tanpa Botox. Mendengar ucapannya, satu studio pun langsung pecah oleh tawa.

Candaan itu langsung viral di TheQoo dan mendapat ribuan reaksi dari netizen Korea. Banyak yang menganggap ucapan Yeonjung lucu sekaligus relatable dengan kerasnya dunia trainee idol.

"Kamu mengatakannya dengan lucu sekali lololol."

"TERTAWA TERBAHAK-BAHAK."

"Hahahahahahaha Yeonjeong itu lucu.

"Lucu banget lololol. Kamu pandai bercerita dan menghibur sekali."

Sebagian netizen mengatakan maksud Yeonjung bukan soal prosedur kecantikan, melainkan kurangnya persiapan dari agensi.

"Bukankah sebaiknya kamu sedikit merapikan penampilan sebelum debut? Ah, aku speechless lolololol. Tertawa sedikit saja."

"Selebriti mendapatkan perawatan profesional dari ujung kepala hingga ujung kaki di klinik dermatologi dan toko perawatan tubuh bahkan sebelum debut mereka."

"Botox adalah prosedur yang bahkan orang biasa pun sering lakukan, jadi apa masalahnya?... Dan intinya bukan hanya mereka melakukan Botox, tetapi mereka dibiarkan keluar tanpa perawatan yang layak."