Hiu Paus di Jalur Pelayaran Terancam Tertabrak Kapal, Satellite Tag Jaga Eksistensinya

Teknologi satellite tag kini mulai dimanfaatkan untuk memantau pergerakan hiu paus sekaligus mengurangi risiko tabrakan dengan kapal di perairan.
JawaPos.com - Teknologi satellite tag kini mulai dimanfaatkan untuk memantau pergerakan hiu paus sekaligus mengurangi risiko tabrakan dengan kapal di perairan.
Untuk diketahui, saat ini hiu paus menghadapi berbagai ancaman, salah satunya risiko tertabrak kapal yang melintas di wilayah habitat dan jalur migrasinya.
Spesies tersebut berstatus Endangered atau terancam punah berdasarkan International Union for Conservation of Nature (IUCN), dengan populasi global disebut telah mengalami penurunan lebih dari 50 persen.
PT Pertamina International Shipping (PIS) bersama NGO Konservasi Indonesia memanfaatkan satellite tag untuk menjaga eksistensi hiu paus di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen PIS dalam mendorong pelayaran berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan keanekaragaman hayati laut.
"PIS mengoptimalkan pelayaran berkelanjutan dan menjaga keanekaragaman hayati, terutama ekosistem laut, sehingga bisnis dan lingkungan dapat berjalan secara harmonis dan lestari untuk masa depan," ujar Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita, dikutip Rabu (10/9).
Hiu paus merupakan salah satu megafauna laut yang hidup berdampingan dengan masyarakat pesisir dan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Melalui program Whaleshark Tagging yang diinisiasi PIS bersama Konservasi Indonesia, satellite tag dipasang pada hiu paus untuk memperoleh informasi mengenai pola pergerakan dan habitat penting satwa tersebut.
Focal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia Iqbal Herwata mengatakan data pergerakan hiu paus dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah mitigasi terhadap potensi interaksi dengan kapal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022